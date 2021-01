Vacuna 'neutraliza' nueva cepa que llegó a México: AMLO

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la vacuna contra el Covid-19 sí neutraliza la nueva cepa que ya está en el país.

"También, sobre las variantes que se están presentando, hubo un caso en Tamaulipas. También, decirles que ya por la tarde va a informar el doctor Hugo Lopez-Gatell. Lo más importante es que, según los especialistas, todas estas variantes son también neutralizadas con la vacuna.

"No quiere decir que van surgiendo nuevas variantes y que ya la vacuna no sirve, que se tiene que hacer otra vacuna. No, la vacuna que se tiene -la de Pfizer y todas las que se están autorizando- tienen capacidad para neutralizar, para crear las defensas ante la pandemia. Eso es importante que se sepa, porque luego también de manera alarmista se dice: nueva variante, nueva cepa, ya no va a servir la vacuna. Sí, la vacuna sí sirve", aclaró López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal pidió evitar abusos en la vacunación y que se denunciará a quien "se salte la fila".

"Tenemos que ser muy rigurosos con la aplicación de la vacuna. Nada de influyentismo, nada de querer brincarse la fila o saltarse la fila, es hasta que nos toque.

"Ningún abuso, ni de médicos que no están en áreas Covid, ni de líderes sindicales, ni de funcionarios públicos, ni de potentados. Y todo aquel que se quiera pasar de listo, va a ser denunciado", señaló López Obrador.

El Presidente agregó que México se encuentra en el lugar 18 a nivel mundial con 81 mil 300 dosis aplicadas de la vacuna contra el coronavirus.