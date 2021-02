Vacunación contra Covid ya no se detendrá: AMLO

Reforma

Oaxaca.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que este lunes inicia la campaña de vacunación contra el Covid-19 en las comunidades del país y que ésta ya no se detendrá.

"Quiero informarle al Gobernador Alejandro Murat que ya en la semana, afortunadamente, ya la semana próxima, iniciamos la campaña de vacunación contra el Covid en Oaxaca y en todo el país.

"Vamos a darlo a conocer en Oaxaca (la capital), vamos a tener una conferencia por la mañana como se hace todos los días en Palacio Nacional. Se va a informar sobre el Plan Nacional de Vacunación, pero no sólo es dar la información, sino ya poder decir a ciencia cierta que el lunes empieza la vacunación en todo el País; y ya no se va a detener para proteger a nuestra gente de la pandemia del Covid", anunció López Obrador.

Conforme el documento de Estrategia Nacional de Vacunación, presentado ayer en una reunión encabezada por el subsecretario Hugo López Gatell con los Secretarios de Salud estatales, este lunes iniciará la vacunación de adultos mayores, pero las dosis a aplicar serán apenas el 5.5 por ciento de las necesarias.

La vacunación iniciará en zonas rurales y no en las áreas de mayor contagio, como las urbanas, lo que ha sido cuestionado por los funcionarios estatales de Salud.

En otro tema, el Presidente defendió salir al interior del País para sus giras de trabajo.

"Dicen que por qué las giras, la verdad es que me alimento, me fortalezco recorriendo los pueblos. Eso es lo que me permite fortalecer mis convicciones para seguir adelante: la comunicación con la gente, la comunicación", expuso el Presidente en San Mateo Tlapiltepec.

También, el Mandatario federal advirtió que los programas sociales serán suspendidos ante la proximidad de la jornada electoral.

"Cuando inicien las campañas ya se dejan de entregar apoyos, para que no se vaya a utilizar el apoyo del Gobierno con propósitos políticos-electorales. Una cosa es el partido, como su nombre lo indica es una parte, y otra cosa es el Gobierno.

"El presupuesto no es de los partidos, el presupuesto es el pueblo, el Gobierno tiene que entregarlo a todos sin condición, 'es que te voy a dar esta despensa y tienes que votar por este partido', eso ya se terminó. Voto libre y secreto, elecciones libres y limpias, democracia efectiva", planteó López Obrador.