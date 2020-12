Vacunan a 9 mil 579 contra Covid-19 en tres días

Ciudad de México— En los primeros tres días de vacunación contra Covid-19, 9 mil 579 trabajadores de la salud han recibido la primera dosis, informó Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades.

Durante la conferencia vespertina, el funcionario dijo que este día se intensificó la aplicación del biológico al incrementar el número de lugares tanto en la Ciudad de México como en Coahuila y en Nuevo León.

"Recuerden que en esta primera fase empezamos el 24 de diciembre con una primera fase de aproximadamente, un poco menos de tres mil dosis aplicadas. El segundo día -con un segundo envío que se recibió el sábado- (se aplicó) el domingo, se tuvo también una jornada intensa en la Ciudad de México.

"El día de hoy se amplió el número de sitios de aplicación de vacunación en seis o siete sitios en la Ciudad de México y además se incorporaron sitios de vacuna en Saltillo y Monterrey", indicó.

López Ridaura recordó que en esta primera fase de vacunación la población objetivo es el personal de salud y cada institución ha definido quiénes de sus trabajadores reciben las primeras dosis.

La vacuna que se está aplicando, explicó, es la producida de manera conjunta por las empresas Pfizer y BioNTech, la cual utiliza una tecnología innovadora al utilizar ARN mensajero para desencadenar el proceso de inmunización al aplicarse en dos dosis con 21 días de diferencia.

Informan que no hubo reporte de fallas por apagón

Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) de la Secretaría de Salud, informó que hasta el momento no ha tenido reportes de problemas registrados en hospitales por el apagón registrado este día en varios estados del País.

Durante la conferencia vespertina sobre Covid-19, el funcionario dijo que los hospitales cuentan con plantas generadoras de electricidad que les permiten afrontar este tipo de fallas sin interrumpir su operación

"Sí, me enteré del apagón. Normalmente, los hospitales, especialmente los hospitales que además requieren mucha capacidad para la ventilación mecánica, pues todos cuentan con planta y al reporte de hoy no me he enterado de ningún problema específico que haya sucedido en alguna unidad hospitalaria", indicó.

Esta tarde, entre las 14:29 y 15:55 horas se registró una falla en el suministro de energía eléctrica en el Valle de México y varias entidades del país que afectó a 10.3 millones de usuarios.

López Ridaura dijo que tampoco tuvo reportes de fallas en los sistemas de comunicación.

"También sé que hubo problemas de redes importantes (de telecomunicaciones), pero hasta la fecha no hemos identificado un reporte específico (en los hospitales)", señaló.