Vacunan a abuelita de 120 años

Veracruz.- A Julia Torres la vacunaron a sus 120 años.

"¿Le dolió donde la vacunaron? Me dolió, si jeje, sentí como cuando me vacunaron esa vez y me pusieron así y así"...

A sus 120 años de edad, doña Julia fue vacunada contra el covid-19.

El personal de salud acudió hasta su casa ubicada en el ejido Tacoteno de Minatitlán, Veracruz, porque no presenta ninguna enfermedad, pero por su vejez, no camina, no ve y escucha poco.

Comenta Juan Carlos Atzin, coordinador Brigadas Sur Veracruz:

"A la par se visitó postración, visitas domiciliarias, quedaron unos pendientes y hoy se van a finalizar, una de las visitas es una señora de 102 años en registro, aunque en la realidad 120 años, sus familiares dan testimonio de ello”.

Ahora, esta mujer veracruzana y su familia, se encuentran felices y más tranquilos.

Concepción Domínguez, hija de Julia.

“Ella se siente contenta porque ella estaba muy contenta que se quería vacunar, ella estaba feliz y contenta que la vinieran a vacunar porque me preguntaba, y cuándo van a venir, cuándo van a venir, ya me vacunaron, no le decía, no, van a venir apenas”

Doña Julia, recibió la vacuna Cansino, que es de solo una dosis, pero su familia prefiere no confiarse y seguir cuidándola.

La esperanza para todos es que después de que termine la pandemia, ella pueda reunirse con sus 4 hijos, 7 nietos y 4 bisnietos, quienes, por lo mismo, no la han podido visitar.

Concepción Domínguez, hija de Julia.

“Porque no vienen, no por esto ye esto, así es, ah bueno, yo, pensé que ya no me querían, no le dije, ya cuando se vuelva a componer esto, ya van a venir otra vez a venir a verla”.

Aunque doña Julia es de las personas más longevas que han vacunado, en total 12 personas de 100 años en adelante, también recibieron la vacuna al sur de Veracruz.