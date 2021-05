Vacunan a personal del Canal Once

El director del Canal Once, Carlos Brito, informó que este miércoles inició la vacunación contra COVID para el personal que labora en dicha estación televisiva, que forma parte del Instituto Politécnico Nacional, el cual está adscrito a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Esto desató una ola de críticas por parte de usuarios en redes sociales, incluido el expresidente Felipe Calderón, debido a que los trabajadores de ese canal no se encuentran en la primera línea de atención contra el coronavirus.

Entonces, ¿por qué los están vacunando si no son propiamente maestras ni maestras del Politécnico?

El IPN explicó en un comunicado que, en atención a la estrategia del Gobierno federal y del Gobierno capitalino, se debe de inocular a todo el personal, no solo el docente, que labora en instituciones educativas, con la finalidad de que pueda haber un regreso a clases.

Es decir, no sólo se está vacunando a las y los profesores de esa casa de estudios, sino también al personal de intendencia, de jardinería, de seguridad, así como a las y los trabajadores del Canal Once.

De hecho, el IPN no es la única institución que está vacunando a personal que no es propiamente académico. La UNAM, cuya vacunación inició el 18 de mayo, también está inmunizando a personal administrativo, de intendencia o que no necesariamente se dedica a la docencia, con el objetivo de agilizar el regreso a clases.

“En el Instituto Politécnico Nacional este proceso abarca del día 18 y hasta el 22 de mayo. Se envió de inicio el padrón de personal por parte de la Secretaría de Administración y la Oficina del Abogado General y estamos en proceso del segundo envío, adicionando las correcciones realizadas por faltantes en el padrón original, más los honorarios, servicios de limpieza, jardinería, vigilancia y seguridad, así como el personal del COF AA, el Canal Once y el POI”, puntualizó el Poli en el comunicado.