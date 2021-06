Vacunan al ‘canibal', el multihomicida de Atizapán

Estado de México.- La vacunación para personas privadas de la libertad inició en el Estado de México, la prioridad son aquellos con enfermedades crónico degenerativas y de la tercera edad recluidos en los 22 penales estatales.

Desde la mañana de este jueves elementos de la Guardia Nacional llegaron con las vacunas del biológico CanSino, de una sola dosis a los diferentes centros penitenciarios.

En Santiaguito, en Almoloya de Juárez la mayoría de los internos se dijo contento porque volverán a ver a sus familias. En el penal de Tenango Del Valle hasta fue vacunado el llamado “multihomicida de Atizapán”, Andrés Filemón.

Uno de los presos narró que ya tiene un año que dejó de ver a su esposa e hija pero que ya en 15 días está programada su visita.

Desgraciadamente ha sido un año que dejé de verla y este mi madre falleció el año pasado y este a causa de esto y ahorita ya voy a ver a mi esposa y a mi hija… en lo personal me dio mucho temor no volver a ver al resto de mi familia”.

Algunos llegaron al áreas destinadas en sillas de ruedas, en muletas o guiados por sus compañeros de celda porque ya no ven.

Mis familiares me preguntaban continuamente que si ya nos habían venido a vacunar pero pues les decía que desafortunadamente no nos habían venido a vacunar pero ahora que bueno que ya se preocuparon por nosotros, posteriormente ya me voy a comunicar con mi familia que ya nos vacunaron que ya se quiten de esa preocupación… les va a dar mucho grupo que ya nos vamos a inmunizar al 100”.

En Tenango del Valle otros internos expresaron que pensaron que no los iban a tomar en cuenta o que los dejarían al final.

La estábamos esperando mucho aquí las autoridades que nos cuidan, nos tenían cuidado, nos checaban la temperatura, nos tenían vigilados pero estábamos esperando do la vacuna… el miedo era cuándo nos iban a vacunar porque pues no teníamos la vacuna pero hoy ya que nos la pusieron, bueno en mi caso estoy muy contento de que ya la recibí”.

En total de los cerca de 32 mil reos, se vacunarán en una primera etapa a tres mil 328 internos de población vulnerable, es decir, quienes padecen diabetes, VIH, cáncer, ceguera, enfermedades renales, entre otras.