Valida AMLO denuncia filtrada por corrupción en Pemex

Zacatecas.- El Presidente López Obrador confirmó que la denuncia que se filtró sobre acusaciones de Emilio Lozoya a expresidentes y políticos es auténtica, aunque admitió que no ha terminado de leerla.

Expuso que los señalamientos son graves porque muestran desfalco a Pemex por casos de Etileno XXI y planta 'chatarra'.

"Tengo conocimiento que presuntamente presentó el señor Lozoya. Todo indica que es cierta, efectiva, que no es apócrifa, que es la denuncia que en efecto presentó a la FGR. El documento es auténtico", dijo en conferencia mañanera.

"¿Por qué digo que es auténtico? Porque creo que no es apócrifa, porque ya reaccionaron muchos de los involucrados a partir de l que ahí se dice, no la termine de leer porque son 60 páginas y además me estaba desvelando y no quería tener pesadillas porque sí esta escandalosa. Es mucha más fuerte (que una serie de televisión)".

El mandatario llamó que la FGR recabe todas las pruebas que se ofrecen y se llame a declarar a todos los involucrados.

Reiteró su confianza al Fiscal Gertz Manero para actuar con apego a la ley.

"Ojalá no se tarde mucho, que sea justicia pronta y expedita, pero que se cumpla con todo el procedimiento legal", expresó.

"Una cosa es lo que decida la Fiscalía y otra cosa qué decidan los jueces del Poder Judicial".

Además, insistió en garantizar la transparencia y el derecho a la información y dijo que se debe indagar la filtración de la declaración.

"En este caso del señor Lozoya vamos a ganar mucho si se garantiza el derecho a la información que se ventilen estas cosas. ¿Quién filtró el documento? Pues eso hay que indagarlo, hay que ver con la FGR, con el señor Lozoya, con sus abogados", comentó.

López Obrador urgió a devolver al pueblo el dinero robado y comentó que incluso él denunció en su momento los acuerdos para avalar reformas.

"Había un acuerdo para sacar la reforma energética. Lo denuncié, está en mis textos. De cómo negociaron con un partido lo de la reforma y con otro partido para la reforma fiscal. Hicieron toda una estrategia. Incluso lo de la reforma energética no se planteó durante la campaña de 2012. De repente se empezó a hablar", sostuvo.

"Lo de Odebrecht si van a las redes sociales, ahí tengo yo un video. Fui a la planta y ahí hablé de lo de Odebrecht. Hay otro video que hice en ese entonces sobre la planta de fertilizantes, todavía estaba en chatarra. La estaba preparando (...) Lo denunciamos y luchamos para que no se dieran, pero no se pudo, no pudimos detener la privatización por la llamada reforma energética".

Ayer se filtró la denuncia penal que presentó Emilio Lozoya Austin el pasado 11 de agosto ante la FGR, en la cual acusó a 16 políticos y ex altos funcionarios, entre ellos los expresidentes Enrique Peña, Felipe Calderón y Carlos Salinas de participar en distintos hechos de corrupción y tráfico de influencias y de haber causado un daño al patrimonio nacional por sus ilícitos.

También salpicó a Ricardo Anaya y José Antonio Meade, dos ex candidatos presidenciales que contendieron en 2018 contra Andrés Manuel López Obrador.

Señaló además a Peña y su Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, como cabezas de las operaciones de corrupción.