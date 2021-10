Valida golpe a OSC; 'filantropía no es función de empresas'

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el límite a las organizaciones de la sociedad civil para la deducción de donativos y señaló que la filantropía no es la función de las empresas.

"Lo de la Ley de Ingresos está bien, sobre la devolución de impuestos, nosotros no estamos de acuerdo con eso. ¿Cómo se le va a devolver impuesto a una gran empresa bajo el supuesto de que ellos van a invertir en beneficio de la gente, en obras sociales, en filantropía, en fomento de la cultura? No, esa no es la función de las empresas", dijo.

"Eso lo inventaron y ¿saben para que lo inventaron? Para no pagar impuestos o para presumir o saludar con sombrero ajeno".

En la conferencia mañanera, en Mandatario federal subrayó que la función de las empresas es invertir, producir, crear empleos y pagar sus contribuciones.

"¿Y cuál es la función del Gobierno? Pues atender al pueblo con esas contribuciones", agregó.

El jefe del Ejecutivo negó que se pretenda limitar la labor de las OSC y consideró que las empresas deberían "contribuir un poco más".

Ante la obligación a los mayores de 18 años a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, medida considerada como un acto de "terrorismo fiscal", López Obrador dijo que sus opositores ya no saben cómo cuestionar.

"Quitando el hecho de que sean menores de edad, eso es bueno, también es lo mismo, lo que pasa es que los opositores están muy nerviosos, no saben cómo cuestionar, critican por todo", dijo.