Valor y congruencia, pide PAN a senadores del PRI

CDMX.- El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, llamó a los senadores del PRI a que actúen con valor, y no con miedo, al votar la propuesta que busca extender la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta el 2028.

"Hoy México necesita perder el miedo, iniciando por los legisladores: los diputados actuaron con miedo y por eso los doblaron, esperamos que los senadores de la República no actúen con miedo, sino con valor y congruencia, y que además denuncien cualquier tipo hecho que los amedrenta, que los persiga, que los amenace, porque si no son los legisladores, los senadores, los que defienden a este País, entonces ¿quiénes?", señaló.

"Ahí es donde se tiene que demostrar valor y congruencia y yo les pido a todos los senadores, particularmente los del PRI, mucho valor y mucha congruencia entre lo que han venido diciendo y entre lo que es correcto para el País, que es evitar que nuestro México se siga militarizando y continúe la fallida estrategia de abrazos, que no ha dado resultados".

En el Senado se espera que mañana sea votada la reforma al artículo quinto de la reforma a la Constitución sobre la Guardia Nacional, donde se amplía el plazo del permiso, de 5 a 9 años, para que los militares estén en las calles en labores de seguridad.

Hasta el momento, sólo los senadores del PAN han hecho un compromiso colectivo y también individualizado de votar en contra.

Senadores del PRI han sostenido su voto en contra, pero ayer en comisiones, la senadora Sylvana Beltrones se abstuvo.

Cortés señaló que los senadores deben decir si están siendo presionados por el Gobierno.

"Hay que señalar, el Gobierno federal está presionando, está cooptando, está comprando. Que los senadores que se vean presionados, amedrentados, que salgan a denunciar", expuso.

El dirigente panista también mantuvo la posición de ya no sostener relaciones con el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, por su decisión de diputados del partido de promover dicha reforma y acordar su aprobación con Morena.

"Quien traiciona e incumple su palabra una vez, puede traicionar e incumplir su palabra muchas veces más, pretextando muchas cosas, pero tenemos un compromiso público, firmado ante el INE, ante la sociedad, tenemos un compromiso de moratoria constitucional para evitar la militarización, para cuidar el INE y sus integrantes, ya quedara claro quién cumple su palabra con los mexicanos, quién sí hace caso al mandato popular y quién no por razones personales.

"Requerimos tener muy claro quién está de qué lado en la historia de México. Es un momento de definiciones, y nuestra definición es cumplirle a México, honrar a nuestra palabra, es lograr que haya equilibrio y contrapeso desde el Congreso de la Unión, como lo planteamos desde 2021, y como hoy vemos con titubeos, con acuerdos tras bambalinas de la dirigencia nacional, pues está completamente dañada esa confianza", mencionó.

Si bien dijo que no hay confianza en Alejandro Moreno, señaló que seguirá el diálogo con otros priistas que estén decididos a ser Oposición.

"Entendemos que la dirigencia no es el partido y buscaremos construir con todos aquellos priistas de bien que no se doblen, que no se vendan, que no se venzan, que no se entreguen ante un Gobierno que persigue y amedrenta, que tengan el valor para enfrentar sin miedo a un gobierno autoritario", indicó.

"Y lo buscaremos hacer por las formas legales, por las formas políticas posibles, porque en el proyecto que impulsará Acción Nacional todos caben y todos son bienvenidos, y necesarios".

Explicó que una vez que se discuta la reforma constitucional en el Senado, las dirigencias del PAN y PRD valorarán qué acción toman sobre la relación con el PRI.