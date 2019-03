Valora CNTE propuestas de SEP

Ciudad de México.- La reunión de autoridades con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) entró en receso.

Esto, informaron fuentes, por acuerdo de las partes y petición de representantes de la Sección 22, perteneciente a Oaxaca, quienes pidieron valorar las propuestas que pusieron funcionarios sobre la mesa.

Se espera que tras concluir este receso, los docentes les informen sobre acuerdos tomados.

La reunión celebrada en la Calle Donceles número 100, en el edificio contiguo de la SEP, inició alrededor de las 12:00 horas.

Tres horas y media más tarde, se vio salir al Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, y al coordinador de la bancada de diputados de Morena, Mario Delgado, quienes se negaron a dar declaraciones.

"No tiene caso que hablemos porque todavía no hay de qué hablarles", dijo Moctezuma.

Mientras, en la Cámara de Diputados se realiza un mitin con sindicalizados de entidades como Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y la Ciudad de México.

En su conferencia de prensa matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó al Secretario de Educación para que se reuniera con los docentes y así llegar a acuerdos para que se eliminen todos aquellos elementos que se consideran en prejuicio del magisterio.

Esto para que no se piense que es en su Administración se actuará de la misma manera que en el sexenio pasado.