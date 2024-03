Vamos a cuidar a los militares.- Xóchitl

Foto: Tomada de X / Xóchitl Gálvez desafió a AMLO al deslizar con ironía si era cierto que estaba en la plaza "donde dicen que manda un solo hombre. ¿Verdad que no?".

Villahermosa, México.- En una difícil coyuntura para las Fuerzas Armadas, con señalamientos de su involucramiento en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la muerte trágica de siete cadetes en una novatada, Xóchitl Gálvez se comprometió a cuidar del Ejército.

"A los militares los vamos a cuidar", prometió la abanderada opositora en el primer mitin de su incursión en la tierra del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en el Parque Juárez de Villahermosa, ante unos 400 simpatizantes.

De hecho, Xóchitl desafió al Mandatario federal al deslizar con ironía si era cierto que estaba en la plaza "donde dicen que manda un solo hombre. ¿Verdad que no?".

Al mitin asistieron los ex Gobernadores priistas Andrés Granier y Manuel Andrade, así como el candidato aliancista al Gobierno de Tabasco, el perredista Juan Manuel Fócil, y el líder nacional del Sol Azteca, Jesús Zambrano.

Xóchitl depositó una ofrenda floral al pie de la figura en bronce de Benito Juárez que corona el parque.

La candidata de la coalición PRI, PAN y PRD trajo a escena la refinería de Dos Bocas, cuyo sobrecosto cuestionó y anunció que aplicaría una auditoría a esa obra emblemática de la denominada 4T.

"¿Qué vamos a hacer para que a los tabasqueños les vaya bien? Hay una refinería que no han acabado y que su servidora la va a tener que terminar porque son muy güeyes. ¿Saben por qué no está terminada? Porque fue un robadero. Esa refinería iba a costar 170 mil millones de pesos y ya ha costado más de 400 mil millones de pesos. Sí vamos a investigar, sí vamos a auditar lo que pasó en esa refinería. Por supuesto que no se va a quedar sin castigo quien se haya robado el dinero de la refinería de Dos Bocas", advirtió.