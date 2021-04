Vamos a impugnar, dice Mario Delgado

Ciudad de México.- Luego que el INE dejara sin candidatura a Félix Salgado, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que impugnarán la decisión, la cual calificó como un atraco.

"Vamos a impugnar el atraco que acabamos de ver esta noche", dijo en un mensaje ante decenas de simpatizantes que se mantienen en el plantón frente a la sede del Instituto.

"Ellos dicen que es una precampaña de Gobernador no reportada. Nos acusan de haber mentido, nos acusan de haber simulado. Eso es eso es absolutamente falso", añadió.

En su turno, Félix Salgado dijo que tiene fe, de que con la impugnación, le regresarán la candidatura al Gobierno de Guerrero.

"Están claros que vamos a impugnar, su arbitraria decisión en cuanto nos notifique el INE", añadió.

Durante su mensaje, Salgado mencionó que durante la discusión de hoy, un consejero lo llamó "delincuente", a lo que contestó con un llamado para respetar su presunción de inocencia.

"Se quejan y ellos sí pueden decir las cosas pero yo no soy así como ellos. A mí me pueden decir todo lo que quieran pero saben que yo no soy ratero. Yo no estoy amparado. Ando con la frente en alto y saben donde vivo", añadió.