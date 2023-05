'Vamos a obradorizar el Poder Judicial', advierten en Morena

Archivo / Agencia Reforma / La Corte, dijo, "obedece a intereses bastardos (y) carece de legitimidad"

Ciudad de México.- De haber llevado ataúdes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Morena amenazó con "obradorizar" el Poder Judicial.

El diputado Alejandro Robles Gómez advirtió, durante los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que la 4T irá más allá y dará forma a la Constitución humanista que México requiere.

La Corte, dijo, "obedece a intereses bastardos (y) carece de legitimidad. Y por eso tendremos que llevar a un proceso de elección a Ministros y Ministras para que tengan que dar la cara al pueblo de México y no sigan en la oscuridad, en las resoluciones ininteligibles para nuestro pueblo.

"Eso es --prosiguió-- lo que está implicando hoy el Plan C. Y si no les gusta, iremos más allá: no vamos a conformarnos con una reforma profunda al Poder Judicial: haremos la Constitución humanista que México requiere del siglo XXI. Y vamos a obradorizar el Poder Judicial, porque tiene que vivir en la justa medianía."

El diputado había agendado en la Gaceta Parlamentaria, justamente, una iniciativa para reformar los artículos 96 y 97 de la Constitución Política:

"Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia deberán ser elegidos mediante voto popular directo y universal. Para los efectos anteriores, se emitirá una convocatoria pública abierta que contendrá las etapas completas para llevar a cabo el proceso de selección de los candidatos a Ministros o Ministras, fechas límites y plazos improrrogables, así como el proceso para la designación de un Comité Técnico de Evaluación", reza la iniciativa.

Luego de que el diputado morenista propusiera "obradorizar" el aparato judicial, el senador panista Julen Rementería del Puerto pidió la palabra: "Una joya lo que escuché hace rato. Una verdadera joya. Tenemos que modificar el Poder Judicial de este país, hay que obradorizarlo. No me chinguen, no me chinguen, no puede ser esto", censuró.