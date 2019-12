Vamos a resistir presiones, dice Napo sobre outsourcing

Ciudad de México.- El senador Napoleón Gómez Urrutia aseveró que resistirán la "presión enorme" de las organizaciones empresariales para retrasar o frenar las reformas sobre outsourcing.

"Vamos a resistir y a mantener", expresó durante la primera asamblea nacional de la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), en la sede del sindicato minero.

Gómez Urrutia afirmó que está dispuesto a escuchar todas las voces, aunque advirtió que seguirá adelante en la defensa plena de los trabajadores.

"En esto podemos escucharlos, no estamos cerrados porque es importante que también nosotros podamos hacer esto de una manera efectiva, de una manera clara, transparente ante la sociedad y de la clase trabajadora".

Ante cientos de sindicalizados mineros, el legislador observó que si bien hay resistencias al dictamen sobre subcontratación que buscan debilitar, confundir y dividir, no hacen sino fortalecerlos más.

"Se movieron las presiones de todas estas organizaciones empresariales que, por cierto, son los dueños de las empresas que subcontratan", advirtió.

Luego que se anunció Parlamento Abierto para analizar la propuesta, afirmó que ya se escucharon, en abril pasado, todas las voces interesadas cuando se aprobó la reforma laboral.

"Ahora quieren otro parlamento (abierto), otras reuniones, podemos tener tantas, lo que quieren es realmente retrasar y que no se cumpla con ese acuerdo", expresó.

Gómez Urrutia destacó la necesidad de regular la subcontratación debido a que a lo largo de los años se ha convertido en un grave problema social y de explotación a los trabajadores.

También alertó que la subcontratación ilegal ha derivado en sistemas de facturación falsa para evadir impuestos por más de 500 mil millones de pesos, y en la perdida de derechos a empleados como el reparto de utilidades.

"Se han hecho fortunas al amparo de ese sistema", comentó.

En su oportunidad, el también senador de Morena, Martí Batres, apoyó la reforma sobre outsourcing que impulsa Gómez Urrutia, al aseverar que permitirá combatir la facturación falsa y la condonación de impuestos.

"Se va resolver el tema, debe resolverse. Tarde o temprano se tendrá que resolver. Vamos a apoyar la regulación de la subcontratación", abundó.

Batres aseguró que, contrario a algunas opiniones, esta reforma no pone en riesgo el tratado comercial de México-Estados Unidos-Canadá, denominado T-MEC.