Van 17 procesados por el Caso Iguala

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) ha conseguido en los últimos cinco meses llevar a juicio a 17 de los 62 implicados en el expediente del Caso Iguala, judicializado el año pasado, por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.

El 19 de agosto pasado, el Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, entonces a cargo de Enrique Beltrán Santés, giró un total de 83 órdenes de captura contra ex funcionarios de los tres niveles de Gobierno y presuntos narcotraficantes.

Sin embargo, el 13 de septiembre la FGR se desistió de 21 mandamientos judiciales, 16 librados contra militares y cinco contra ex funcionarios del Gobierno de Guerrero, entre ellos el ex Procurador Iñaky Blanco Cabrera y la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín.

De acuerdo con documentos de la causa penal, de las 62 aprehensiones restantes, la FGR consiguió que 17 personas fueran procesadas, dos de ellas políticos locales, siete jefes y agentes policiacos, cuatro militares y cuatro presuntos narcotraficantes, varias de ellas presas desde tiempo atrás por distintas acusaciones.

Se trata de poco más de la cuarta parte de todos los buscados por la justicia en este expediente judicial.

Los sujetos a juicio los encabezan el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, presos en distintos penales federales desde el 5 de noviembre de 2014.

Los militares procesados en esta causa penal son el General Brigadier José Rodríguez Pérez, excomandante del 27 Batallón de Infantería, así como sus subordinados el Capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y el soldado de Primera de Infantería Eduardo Mota Esquivel.

Los jefes de corporación con formal prisión son Leonardo Octavio Vázquez Pérez, exsecretario de Seguridad Pública de Guerrero; Felipe Flores Velázquez, exjefe de la Policía de Iguala, y César Nava González, extitular de la Policía del Municipio de Cocula.

En la lista también se encuentran los agentes municipales: Rodolfo Nava Ortiz y Sergio Velázquez Almaraz, de la Policía de Huitzuco; Gabriela Ramírez Vallejo "Doña Martha", de la Municipal de Iguala; y Miguel Antúnez Mejía, de la Policía de Tránsito del mismo municipio.

El resto de los encausados son Ramiro Ocampo Pineda "El Chango", Raúl Núñez Salgado "El Camperra", Gilberto Parra Vargas "El Loco de Santa Teresa" y Pablo Tomás Ortiz Hernández o Eduardo Villanueva Viviano "El Chino", todos ellos acusados de pertenecer al grupo criminal Guerreros Unidos, perpetrador del crimen de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Si bien en esta causa penal queda pendiente la ejecución de 45 órdenes de aprehensión -la mayoría de ellas son de individuos evadidos de la justicia- la Fiscalía sólo podrá capturar a 42 porque tres de los prófugos de la justicia ya están muertos.

Uno de ellos es Humberto Velásquez Delgado "El Guacho", comandante de la Policía Ministerial de Guerrero, ejecutado el 16 de junio de 2021 en Iguala; otro es Abraham Catalán Hernández, agente de la Policía de Huitzuco, hallado muerto el 18 de agosto de 2019 en un hotel de Iguala.

El tercero es el presunto narcotraficante Alfredo Mendoza Salgado "El Dólar", acribillado el 4 de octubre de 2019 en Teloloapan, en donde supuestamente era jefe de plaza de Guerreros Unidos.