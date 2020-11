Van contra Alianza Federalista por opacidad en fideicomisos

Cd. de México (06 noviembre 2020).- La bancada de Morena en el Senado de la República intentará forzar a los diez gobernadores de la Alianza Federalista a que transparenten los fideicomisos que por años mantuvieron como pasivos sin que fueran asumidos como deuda.

El senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, informó que prepara una iniciativa para reformar la Ley de Coordinación Fiscal con el propósito de revisar los expedientes de cada uno de los pasivos que hay en sus entidades.

"Hay deuda oculta en los estados y al haber deuda oculta, los fideicomisos funcionan de esta forma: hay una cuenta concentradora del fideicomiso, el impuesto sobre la nómina que pagan los empresarios no llega a las arcas estatales y va directamente a la cuenta concentradora de esos fideicomisos en los estados de la Alianza Federalista", explicó.

De acuerdo con Armenta, con ese esquema "el Estado pierde recursos, pierde su capacidad recaudatoria y ese dinero se va a los negocios de obras de empresas fantasmas y de obras con sobrecosto que fueron justificadas con facturas de esta naturaleza. Ahí está la corrupción, ahí está el saqueo".

"¿Por qué estos gobernadores no han denunciado estos fideicomisos? Son estados que están hipotecados. ¿No denuncian porque son cómplices? ¿O no denuncian porque son ignorantes? ¿No quieren denunciar porque son tapaderas de alguien? ¿O no quieren denunciar estos fideicomisos en sus estados?".

"Voy a proponer que se modifique la Ley de Coordinación Fiscal y que los gobernadores de esos 10 estados revisen los expedientes con los que hicieron obras que los tienen en este momento con sus estados hipotecados".

Para el morenista, con esos fideicomisos los gobernadores privatizaron el agua, el alumbrado y transporte público y le generaron una deuda que no está registrada --de 20, 30 y hasta 50 años-- y ahora tienen ese hoyo financiero.

"Lo que yo le he dicho a ellos es que pongan orden en sus estados: no han hablado de los fideicomisos públicos que les heredaron o que ellos mismos generaron", remató.