Van contra exfuncionarios; excluyen a Cabeza de Vaca

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La Administración del Gobernador Américo Villarreal Anaya comenzó a citar y a integrar expedientes contra ex funcionarios del anterior sexenio, entre ellos ex Secretarios de primer nivel por presuntos delitos diversos como quebranto al erario, quedando excluido de señalamientos de corrupción e irregularidades el ex mandatario Francisco García Cabeza de Vaca.

Villarreal, así como la Contralora Gubernamental, Norma Angélica Pedraza Melo, tras conferencia, detallaron que los órganos de control interno de cada dependencia han comenzado 22 expedientes y analizarán el proceso a seguir ante las instancias correspondientes, que se toparían con un Fiscal de Justicia, Irving Barrios Mojica, a modo de García Cabeza de Vaca.

"Les informo que luego de las profundas investigaciones que hemos realizado en todas las secretarías y dependencias del Gobierno estatal, hemos comenzado a integrar expedientes", aseveró el Senador con licencia de Morena.

"Y ya estamos llamado a distintos titulares de las dependencias para que aclaren y expliquen las irregularidades que hemos encontrado y de no presentarse o no sustentarlas correctamente deberán responder ante las autoridades y pagar con todo el peso de la ley", agregó.

Por su parte, la Directora Jurídica del Gobierno del Estado, Tania Contreras López, dijo que las investigaciones incluyen hasta el nivel de ex Secretarios.

"Han sido citados servidores públicos de todos los niveles: de jefes de departamento, de Secretarios", precisó.

"Se hará el corte en el transcurso de esta semana", advirtió, "pero ya está siendo llamados, incluso, titulares de dependencia a hacer las aclaraciones correspondientes para el tema administrativo".

Contreras puntualizó que lo de los temas del ámbito penal también comenzaron a elaborar las denuncias correspondientes.

"Lo que corresponde al ámbito penal se están elaborando las denuncias y se entregarán en su oportunidad con todos los elementos que se han identificado", subrayó.

La abogado del Estado precisó que una parte de las investigaciones y denuncias corresponde al área de la Contraloría y de forma paralela a partir de los presuntos hallazgos de corrupción que se han detectado en el proceso de entrega-recepción y que constituyen delitos no se agotan dentro del plazo de los 60 días para actuar.

"No implica que se agote este procedimiento administrativo para que se hagan las vistas correspondientes a la Fiscalía General de Justicia del Estado, que hemos encontrado instrumentos que denotan una simulación de actos jurídicos, una colección de servidores públicos que denotan tráfico de influencias, tenemos hallazgos que los podemos identificar que hubo una falta de cuidado y en consecuencia un detrimento de los bienes del estado", afirmó.

"Y todas esas conductas", expresó, "están siendo conformadas en las denuncias correspondientes y que pueda actuar al margen de ellos que administrativamente le corresponde".

Por su parte, el Secretario de Administración, Jesús Lavín Verástegui, aseguró que va a llamar al ex titular del área, Jesús Alberto Salazar Anzaldúa, a fin de que rinda cuentas en cuanto a la autocompra de decenas de vehículos oficiales arrendados de reciente modelo y en buenas condiciones mecánicas.

"Sí estamos trabajando al respecto, incluso, ya tenemos algunos aspectos importantes por los cuales va ha haber la necesidad de citar al anterior Secretario", externó.

"No le puedo precisar así el número completo", dijo en torno a los ex funcionarios que citarán y el número de vehículos oficiales que autocompraron, "pero son todos los que tenían los Secretarios, todos los que tenían los Subsecretarios, todos los que tenían los directores generales, todo ese tipo de vehículos y prácticamente están no reportados adecuadamente como bajas, están solamente haciendo referencia a la finalización del arrendamiento respectivo".

Pedraza a la vez precisó que un total de 437 ex servidores públicos incumplieron con la presentación de su declaración patrimonial, por lo que también serán llamados a cuentas.