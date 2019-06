Van contra Lozoya y Coldwell por Fertinal

Cd. de México (18 junio 2019).- La Fiscalía General de la República investiga a Emilio Lozoya y todo el Consejo de Administración de Pemex del sexenio pasado, incluido el ex secretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell, por adquirir en 2015 la planta de Fertinal a un precio 14 veces superior a su valor real.

Pemex denunció desde el pasado 5 de marzo ante la FGR a los exfuncionarios por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades; ejercicio indebido del servicio público; y violación a la Ley de Instituciones de Crédito, de acuerdo con el documento al que REFORMA tuvo acceso.

Según la empresa productiva del Estado, la firma de auditoría Ernst & Young hizo un avalúo que estableció que la planta tenía un valor de 15 millones de dólares, sin embargo, se pagaron por ella 209 millones de dólares.

"Que se compró Fertinal en un precio superior (de 193 millones de dólares, aproximadamente) al que pudo haberse pagado, de haberse tomado en cuenta la diferencia entre el valor de los activos de la empresa, de 597 millones de dólares, frente a sus pasivos, de 582 millones de dólares.

"Tal diferencia arrojaba un valor neto de 15 millones de dólares para el capital, que es el precio que pudo haberse negociado", dice la denuncia presentada por Martha Edith Rodríguez Acosta, apoderada legal de Pemex y Pemex Fertilizantes.

"Asimismo, particularmente por cuanto hace al Consejo de Administración y al director general de Pemex, transgredieron la obligación legal consistente en que, en el desempeño de sus funciones, deben buscar, en todo momento, actuar con imparcialidad y en beneficio y el mejor interés de Pemex", acusa la denunciante.

El 26 de octubre de 2015, el Consejo de Administración de Pemex, según consta en acta de sesión 900, celebró sesión extraordinaria en la que aprobó el proyecto de inversión para financiar y concretar la compra de Fertinal, por un monto de hasta 635 millones de dólares.

La sesión estuvo encabezada por Pedro Joaquín Coldwell, entonces Secretario de Energía, y los consejeros José Rogelio Garza Garza, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía y Cuauhtémoc Ochoa Fernández, subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

También la consejera María de Lourdes Melgar Palacios, subsecretaria de Hidrocarburos de la Sener; y los consejeros independientes Jorge José Borja Navarrete, Tiburcio Celorio y Octavio Francisco Pastrana Pastrana.

Estuvieron presentes Emilio Lozoya, titular de Pemex, y Fernando Zendejas Reyes y Miguel Ángel Flores Ramírez, secretario y prosecretario del Consejo de Administración, respectivamente.

Por otra parte, a la sesión acudieron funcionarios de Pemex como Víctor Díaz Solís, director Corporativo de Administración y Servicios; Rodolfo Figueroa Alonso, director Corporativo de Planeación, Coordinación y Desempeño; y Daniel Ramírez Ruiz, titular de Auditoría Interna, aunque no como miembros del Consejo de Administración.

De la misma manera, participaron Marco Antonio de la Peña Sánchez, director Jurídico; Juan Manuel Carrera Panizzo, director Corporativo de Alianzas y Nuevos Negocios; Gustavo Escobar Carré, encargado de despacho de la Dirección Corporativa de Procura y Abastecimiento; y Carlos Roa Rodríguez, coordinador de Asesores de Lozoya.

Otros participantes son Javier Romo Michaud, asesor Jurídico de la Dirección General; Antonio Negroe Ortega, subdirector de Administración Patrimonial de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios; Rodolfo Campos Villegas, subdirector de Tesorería de la Dirección Corporativa de Finanzas; y Bernardo Bosch Hernández, gerente de Responsabilidad y Desarrollo Social.

Édgar Torres Garrido, el entonces director General de Pemex Fertilizantes, recientemente inhabilitado, participó en calidad de invitado, aunque fue el responsable de presentar el Proyecto de Inversión para la adquisición de Fertinal.

De todos los ex funcionarios referidos, sólo Pedro Joaquín Coldwell recientemente ha solicitado a la FGR que lo cite a declarar para que le informen de la investigación a la cual se le relaciona y dar su versión de los hechos.