Van cuatro por dirigencia del PRI

Ciudad de México.- Cuatro aspirantes a la dirigencia nacional del PRI realizarán el día de mañana el registro de las fórmulas con las que buscarán la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

Tras la renuncia del ex rector de la UNAM, José Narro al tricolor y la declinación de José Martel, se espera que acudan a la sede nacional del partido Alejando Moreno, Ivonne Ortega, Ulises Ruiz y Lorena Piñón.

A través de sus redes sociales, Ortega y Piñón se declararon listas para el proceso que iniciará a las 10:00 horas y concluirá a las 14:00 horas.

"Estamos terminando de cumplir el último requisito: presentar ante el Instituto Reyes Heroles el conocimiento de los estatutos, del programa de acción. Ya estamos listos para la competencia, para registrarnos el día de mañana", indicó Ortega en un video en el que se encuentra acompañada por su compañero de fórmula, José Alfaro, ex coordinador de estructura territorial en la campaña de Luis Donaldo Colosio.

"Los esperamos este sábado 22 de junio en punto de las 10:00 hrs, en la sede del @PRI-Nacional", escribió Piñón en su cuenta de Twitter.

Su compañero de fórmula es el tamaulipeco Daniel Santos, ex coordinador del Instituto de la Juventud de ese estado.

Se prevé que el Gobernador de Campeche con licencia, Alejandro Moreno, acuda a la sede nacional del PRI a las 11:30 horas.

Moreno ha sido señalado por sus contrincantes como el candidato de Enrique Peña Nieto y competirá junto con Carolina Viggiano, ex coordinadora y enlace con la sociedad civil en la campaña del ex Mandatario.

En tanto, el ex Gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, buscará la dirigencia del partido al lado de Coral Valencia, ex candidata a la presidencia municipal de Salamanca, Guanajuato, y actual dirigente de mujeres del Movimiento Territorial.

El PRI iniciará su proceso interno en medio de impugnaciones. Los aspirantes acusan a la dirigente nacional del partido, Claudia Ruiz Massieu, de incumplir el acuerdo de utilizar el padrón avalado por el Instituto Nacional Electoral (INE) hasta el mes de enero para beneficiar a Alejandro Moreno.

Señalan que durante la presidencia de Ruiz Massieu, se sumaron a éste alrededor de 700 mil afiliaciones promovidas por grupos afines al Gobernador de Campeche con licencia, lo que derivó en la renuncia de Narro.

El 13 de junio pasado, Ulises Ruiz impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la intención de utilizar otro padrón de militantes.

De acuerdo con el calendario aprobado por el Consejo Político Nacional, el 25 de junio se emitirán los dictámenes de procedencia de las candidaturas y se llevará a cabo la entrega de constancias, así como del padrón a los candidatos registrados.