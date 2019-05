Van en Guardia por perfil civil

Ciudad de México.- La oposición en el Senado busca rasurar los "rasgos" militares que han identificado a la propuesta del Ejecutivo sobre la ley de la Guardia Nacional.

Su objetivo es garantizar que la nueva fuerza tenga mando y características de corporación civil, atienda las observaciones de la ONU y cumpla con parámetros internacionales.

Uno de los temas que impulsa la Oposición --y que mantiene la negociación en un impasse-- es garantizar que los elementos de la Guardia Nacional no estén activos dentro de las Fuerzas Armadas.

Además, separar de la institución a la Coordinación Operativa Interinstitucional, que el Gobierno perfila como un órgano intermedio entre la Guardia y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

"Estamos cuidando que no haya retroceso en el tema del mando civil, que no vaya a quedar diluido en las leyes secundarias", señaló en entrevista el senador del PRD Miguel Ángel Mancera.

"Cuidar al 100 por ciento que haya mando civil y una dotación efectiva de recursos. Que no quede duda que el mando es civil, que no quede duda que el mando lo tiene el Secretario (de Seguridad)".

El pasado 11 de abril, el Ejecutivo federal remitió al Senado su propuesta de ley de la Guardia Nacional, junto con otras tres iniciativas de mismo número de normas secundarias.

Para procesar el contenido de las iniciativas, la Cámara alta integró una mesa técnica de revisión en la que participan senadores de Morena y de la Oposición, así como representantes del Gobierno.

La finalidad de esta mesa fue redactar dictámenes de consenso con miras a alcanzar su aprobación unánime tanto en comisiones como en el Pleno, como sucedió con la reforma que dio vida a la Guardia.

El panista Damián Zepeda coincidió en que la Oposición busca que la Guardia sea enteramente civil y se cumpla "al pie de la letra" con lo dispuesto en la reforma constitucional.

"En muchos de los documentos entregados de inicio venía todavía esta idea, que había sido la idea original del Gobierno, de tener una Guardia mucho más militarizada", señaló.

"Y nosotros estamos trabajando por lograr el consenso de que se respete lo dicho en la Constitución y tengamos un cuerpo civil, con una ayuda temporal de cinco años de las Fuerzas Armadas".

Fuentes consultadas indicaron que el Gobierno federal insiste en impulsar una institución más de corte militar que civil, lo que ha generado desacuerdos en el seno de la mesa técnica.

Explicaron que la Oposición ha propuesto que los elementos del Ejército y la Marina que sean incorporados a la Guardia pidan licencia para evitar que estén activos en las Fuerzas Armadas.

Asimismo, dejar claro que la Coordinación Operativa Interinstitucional estará separada de la Guardia y no será su máximo órgano de dirección.

La oposición también impulsa cambios a los "delitos contra la disciplina" que propone el Gobierno y que van de 15 a 70 años de prisión para los guardias que colaboren con la delincuencia organizada.

Las fuentes refirieron que si bien hay desacuerdo en estos y otros temas, se prevé que la iniciativa de consenso esté lista en estos días y se apruebe la próxima semana.



Avanza Senado en 3 leyes secundarias

El Senado ha avanzado en el contenido de tres de las cuatro leyes secundarias de la Guardia Nacional, aunque aún no hay proyectos de dictamen, señalaron senadores.

Se trata de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Nacional del Registro de Detenciones, y la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.

En términos generales, la primera plantea un sistema que concentre todos los datos relacionados con el fenómeno criminal, y la segunda, un mecanismo efectivo de registro de arrestos y detenciones.

La tercera regula la fuerza policial, establece sus límites y busca impedir el uso de armas de fuego en manifestaciones.

"Hay grandes avances ya. Vamos bien, pero todavía no está cerrado el tema como para poder decir que hay un acuerdo", comentó el senador panista Damián Zepeda.

"Hay un avance sustancial. Es probable que en estos días (queden los dictámenes), para que la próxima semana pudiera trabajarse", manifestó Miguel Ángel Mancera, del PRD.