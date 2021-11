Van Morena, PVEM, PT y Nueva Alianza juntos en 6 estados

Archivo/ Agencia Reforma

Ciudad de México.- Morena, PT, PVEM y Nueva Alianza formalizaron su alianza para las elecciones del próximo año en seis estados.

A partir de ahora, aseguraron los líderes de esos partidos, comienzan formalmente las negociaciones para evaluar los perfiles de quienes buscan la Gubernatura en Aguascalientes, Durango, Quintana Roo, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que su partido está en la disposición de llevar candidatos de sus aliados si están mejor posicionados que los morenistas.

Argumentó que cumplirán con la designación de tres mujeres candidatas, sin embargo, no informó cómo lo procesarán si en su convocatoria someterán a encuestas a dos hombres y dos mujeres.

La dirigente del PVEM, Karen Castrejón, aseguró que aunque está demostrado que juntos son más fuertes, la Oposición en los estados va "muy mal", por lo que no tienen posibilidades.

"A los adversarios no les va nada bien, así que en la elección del próximo año les irá muy mal, muy mal", dijo.

En conferencia de prensa, Delgado insistió en que seguirán conquistando espacios, pues los Gobiernos de la Oposición que están por concluir han dado malos resultados y tienen a las entidades prácticamente en quiebra.

"Coincidimos en que nos debemos mantener unidos. Tendremos que ponernos de acuerdo para ir en unidad y con mucha fuerza.

"Hay perfiles con amplia capacidad y reconocimiento. Tenemos claro que vamos con aquellos perfiles que la gente decida que tengamos un potencial mayor de ganar. (Los perfiles que no sean de Morena) no nos va a dividir, no es una cuestión de intereses personales", indicó.