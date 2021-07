Van por vacunación universal en cinco estados

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que, ante la reactivación de la pandemia, se intensificará la vacunación contra Covid-19 para que sea universal en los estados de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Guerrero.

"Estamos intensificando la vacunación porque no hay otra alternativa, no hay otra opción para enfrentar el virus, lo mejor es la vacuna eso lo debemos de tener muy claro, si estamos vacunados, estamos protegidos aún estando vacunado puede afectarnos el virus podemos contagiarlos, pero resistimos no nos agravamos, por eso debe de tenerse en cuenta", dijo en conferencia de prensa en esta ciudad.

Por eso, añadió, estamos vacunando más que nunca, hemos pasado de un millón de aplicaciones de vacunas por día.

"Y en el caso de Veracruz, (...) Puebla, Guerrero, Chiapas, por tener muchas comunidades, Oaxaca, estos cinco estados van a tener un tratamiento especial que inicia hoy", sostuvo.

Según el Mandatario, en Veracruz y Oaxaca se va a reforzar la vacunación con la Secretaría de la Defensa y se aplicará el biológico de CanSino, de una sola dosis, para no ir de nuevo.

"Vacunación universal completa y así en los lugares más apartados. Esto con el apoyo de la Sedena, que va a reforzar en Veracruz y Oaxaca. En el caso de Chiapas ya está trabajando el IMSS", comentó.

En el caso de Guerrero, es la Secretaría de Marina la que va a ayudar, en tanto que en Puebla estarán a cargo la Guardia Naciona y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

"Pensamos cumplir con el propósito para que en octubre todos los mayores de 18 años van a estar vacunados aún con una dosis, en tres meses nos vamos a aplicar a fondo".

'No habrá cierres, ya sabemos cuidarnos'

El Jefe del Ejecutivo federal dijo que, pese al aumento de los contagios por Covid-19, no se tomará ninguna decisión de cierre.

"Ya sabemos cuidarnos todos", consideró, "ya fue mucha la información que hemos recibido, además he dicho que somos mayores de edad. Debemos cuidarnos, no exagerar medidas".

López Obrador recordó que en los peores momentos de la pandemia en el País no hubo toque de queda, y es importante equilibrar la economía y la salud porque todo es importante.

"Claro", aclaró, "lo importante es salvar vidas pero tampoco exagerar con medidas que no ayudan sino que demuestra que hay un afán autoritario, les sale el autoritarismo que llevan dentro".