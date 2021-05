Ve Delgado interés político en asesinato de Murrieta

Archivo / Agencia Reforma

Ciudad de México— El asesinato del candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Cajeme y exprocurador de Sonora, Abel Murrieta, tiene un interés político, consideró el presidente nacional de Morena, Mario Delgado.

"Ayer, justamente, el presidente (López Obrador) hablaba de eso, de un candidato asesinado en Cajeme y se tiene que investigar este tipo de acciones que tienen, también, probablemente algún interés político", dijo en entrevista.

"Hay violencia en el país que no se salva del proceso electoral, no se salvan algunos candidatos y candidatas; son hechos lamentables que tenemos que evitar en todo México", añadió en Cancún, Quintana Roo, adonde llegó a apoyar a los candidatos de Morena.

Murrieta, de 58 años, también abogado de la familia LeBarón, fue asesinado a balazos el jueves mientras hacía campaña electoral.

Por otra parte, el 5 de mayo, la candidata de Morena y del Partido Verde Ecologista a la Alcaldía de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Quintana Roo por el ataque que sufrieron agentes de la Policía Municipal encargados de su seguridad previo a un acto de campaña.

Esta mañana, en Quintana Roo, los militantes de Morena han protestado por la alianza con el Partido Verde, Delgado les pidió cerrar filas.

"En este momento hay que cerrar filas y hay que sacar adelante a todos los candidatos y candidatas. Morena es plural, respetamos la pluralidad, pero ya en época electoral tenemos que cerrar filas para sacar adelante a nuestras candidatas y candidatos", indicó.

Y asegura que se repetirá hazaña el 6 de junio

En cuanto al día de la elección, Delgado aseguró que Morena repetirá la hazaña del 2018 en las elecciones del 6 de junio.

"Confiamos que la gente va a repetir la hazaña del 2018 y le va a dar un triunfo contundente a Morena", dijo.

Hace tres años, la Coalición Juntos Haremos Historia logró el 43 por ciento de la votación emitida, con 23 millones de votos en la elección de candidatos a la Cámara de Diputados.

Mencionó que la Oposición seguirá tratando de desprestigiar al partido con su "guerra sucia".

"La derecha no tiene de otra más que tratar de desprestigiar a nuestro movimiento, pero la gente ya no les cree, porque nosotros tenemos hechos de Gobierno, hay resultados que se pueden palpar; se ve la enorme diferencia ahora en la Cuarta Transformación de lo que fueron los gobiernos corruptos, a la gente no se le olvida el daño que le hicieron a México y el daño que le siguen haciendo aquí a Quintana Roo.

"Por eso, la gente está empoderada, porque por primera vez se le toma en cuenta", afirmó.

Cuestionado sobre si Morena podrá ganar en ese estado y sobre el rechazo en la militancia a la alianza con PVEM, Delgado afirmó que el partido mantiene su fuerza porque el presidente está presente en la elección

"Siempre nos cuestionan la fuerza de Morena sin Andrés Manuel en la boleta, yo digo que ahora tenemos una gran ventaja, no solo está en la boleta, está en siete de cada diez hogares de nuestro país que ahora reciben un apoyo y que antes no recibían nada.

"Aquí hay que ir todo por Morena, voto masivo por Morena", expresó.

Dijo que aún así no pueden confiarse

"Hay que salir con nuestros parientes, amigos, vecinos, con todos a votar; que nadie se quede en casa, necesitamos un voto masivo, un triunfo contundente de Morena porque tenemos muchos tramposos ahí queriéndole meter mano a las elecciones", expresó.