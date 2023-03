Ve Kerry 'potencial' en México para energías limpias

Oaxaca, México.- México tiene todas las oportunidades naturales y de tecnología para reducir sus emisiones de carbono en un corto periodo de tiempo, advirtió John Kerry, enviado de Estados Unidos para el Cambio Climático.

"Cada año mueren 15 millones de personas alrededor del mundo por la calidad del aire y por el desastre de los gases de efecto invernadero".

"Estamos cambiando la química de los océanos y eso está afectando a todas las personas en todos los sentidos porque se está calentando el aire (...) hay más ozono y hay más calor en el agua y por eso vemos inundaciones", dijo durante la VI reunión extraordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

"Aquí solamente se trata de política energética, la política energética es la solución para la crisis climática. México es uno de los países más increíbles del mundo con respecto a su potencial energético, tienen dos costas, el Pacífico y la costa Atlántica, y tienen una capacidad eólica impresionante. A diferencia de muchos países del norte ustedes pueden aprovechar esta energía que es natural", dijo Kerry a los mandatarios.

Sin embargo, en su mensaje el funcionario estadounidense enfatizó que las políticas no pueden esperar mucho tiempo.

"No podemos permitirnos el lujo de decir 'bueno vamos a esperar hasta que llegue una tecnología nueva', porque si todos vamos a esperar simplemente a que llegue una tecnología nueva entonces vamos a superar los 1.5 grados y eso no lo podemos cambiar", advirtió.

"Hay energía nuclear, estamos creciendo en cuanto a la energía solar y la energía eólica, pero no con la rapidez suficiente amigos".

Puntualizó que los países desarrollados son responsables del 66 por ciento de todas las emisiones.

"México es uno de estos países, nosotros somos el número dos en cuanto a las emisiones globales y eso lo reconocemos, China está en primer lugar, tenemos a la India y a Indonesia y otros países, estamos trabajando en conjunto con cada uno de estos países en este momento para tratar de ayudar a desplegar las tecnologías que tenemos en la actualidad y estas son las buenas noticias.

"Estamos buscando tecnologías como la captura de carbono con el aire directo de hidrógeno verde, uso de baterías, muchos gobiernos han decidido que sus países van a dedicarse exclusivamente a los vehículos eléctricos", planteó.

Destacó que en su sector energéticos ya no habrá carbón para 2035.

"Tendremos cero carbón en nuestra producción de energías, somos el primer país productor de gas y de petróleo, pero este es nuestro objetivo, ser libres de carbón. Por eso he regresado a México otra vez para reunirme con su Presidente (Andrés Manuel López Obrador) que ahora se ha comprometido con implementar más energía eólica y solar", manifestó Kerry.

Añadió que el Presidente Joe Biden confío en reducir las emisiones en un 50 o 52 por ciento para 2030.

"Así que estamos trabajando con la CFE, con Pemex, con el sector energético, pero es necesario que todos ustedes nos ayuden a liderar en este sentido", exhortó.

El Embajador de EU en México, Ken Salazar, dijo a los Gobernantes mexicanos que no ven en la iniciativa ambiental un asunto partidista.

"Nosotros no vemos este tema de manera partidista, no lo vemos en Estados Unidos como un tema de republicanos y demócratas, lo vemos como algo bueno para todo el mundo. Tenemos una unión en Estados Unidos y la unión económica está empujando al Presidente Biden y al Presidente López Obrador y al Ministro Justin Trudeau. Hace 20, 30 años nos decían que estábamos locos porque no pensaron que Estados Unidos podría seguir con energías renovables y demás y hemos tenido bastante éxito en los Estados Unidos", lanzó Salazar.

El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, encabeza la reunión, a la que asistió el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Más tarde los Mandatarios se reunirán para sesionar en el Consejo Nacional de Seguridad.