Ve Rayvanny a Maluma como su llave al mundo

Ciudad de México.- En entrevista, el tanzano, popular en el "Continente Negro" por su estilo de afrobeat dance, dijo sentirse orgulloso de haber sido el primer africano en actuar en los MTV EMAs, y que espera poder llegar a otros escenarios.

"Quedé profundamente agradecido con Maluma porque pudo haber escogido a muchos para que cantaran con él, y no, pensó en mí y en mi canción y creo que fue un muy buen experimento.

"En África tenemos una industria musical muy rica en instrumentación, armonías y creatividad, pero es obvio que hace falta infraestructura y me gustaría que este paso no solo me abriera las puertas a mí, sino a muchos músicos súper capaces", expresó Ray (como le dice Maluma).

De hecho Rayvanny fundó su propio sello, Next Level Music, con el cual a promovido a otras estrellas y ha dado a conocer otras canciones propias, como "Mbeleko", "Zezeta", "Chuchumaa" y "GimmiDat".

"Lo que yo quiero es que los escuchas de las plataformas volteen a ver lo que estamos haciendo en Tanzania, porque se habla mucho de corrupción, violencia y eso no es lo único que hay.

"Mi país tiene una riqueza cultural impresionante, tienen una naturaleza envidiable y, sobre todo, está lleno de tesoros armónicos hay para todos los ritmos y todos los gustos eso es para destacar", apuntó el músico y compositor.

En el 2016, Ray fue nominado al MTV Africa Music Awards por Revelación del Año, lo mismo que a un BET Award en la categoría de Selección de la Audiencia Internacional.