Ve Sheinbaum continuidad de AMLO en coordinación de 4T

Foto: Cortesía Foto Especial / A mano alzada, Sheinbaum preguntó a asistentes a mitin si querían que siga la 4T.

El liderazgo del Presidente Andrés Manuel López Obrador continuará en la nueva dirigencia de la Coordinación Nacional en Defensa de la Transformación, que será renovada en septiembre próximo, aseguró Claudia Sheinbaum.

En un mitin realizado en San Luis Potosí, la ex Jefa de Gobierno, quien aspira a ese puesto y de esa forma convertirse en candidata presidencial de Morena en 2024, dijo que ella garantiza esa continuidad.

"Hoy estamos en el 2023, se está decidiendo en nuestro movimiento quién va a encabezar la Coordinación Nacional en Defensa de la Transformación. Y lo que quiere decir eso es que es la nueva dirigencia del movimiento", explicó.

"Llevamos muchos años bajo la coordinación (de López Obrador) y así va a seguir aunque el Presidente López Obrador se retire después de ser Presidente, su enseñanza y su legado van a quedar siempre en nuestros corazones y en la historia de México".

Sheinbaum recordó que en 2006, como integrante del llamado Gobierno legítimo que encabezó el tabasqueño tras haber acusado la existencia de un fraude en las elecciones de ese año, le tocó ir a San Luis Potosí a defender el proyecto lopezobradorista.

"En 2006 le hicieron al Presidente López Obrador y al pueblo de México un fraude electoral. ¿Si recuerdan eso? La gente pedía en la calle voto por voto, casilla por casilla, como aquí también hicieron fraudes electorales, en San Luis Potosí contra el doctor Nava muchos años antes", indicó.

Acusó al ex Presidente Vicente Fox del desafuero de López Obrador en 2005, cuando era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y defendió como autoría del tabasqueño la creación de la pensión para los adultos mayores.

"Quiero platicarles que, ¿no sé si ustedes saben que el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue Jefe de Gobierno del 2000 al 2006? ¿Si lo sabían? Cuando él fue Jefe de Gobierno, ahí creó la pensión a adulto mayor. Fue la primera vez que se instituyó en algún lugar de la República la pensión a adulto mayor", señaló.

"Después de que fue Jefe de Gobierno, el Presidente de entonces, ¿no sé si ustedes saben quién era? Fox era el Presidente y él le inventó al Presidente (López Obrador) un delito y lo desaforó. ¿Si saben lo que es desaforar? Le quitó... la candidatura a la Presidencia de la República en 2006", señaló.

Sheinbaum dijo a los asistentes que hay que defender los logros alcanzados por López Obrador para que no regresen los políticos de antes y quiten los programas sociales.

"Yo les pregunto a ustedes: ¿quién opina que debe continuar la Cuarta Transformación? A ver, levanten la mano. ¿O quieren que regresen los presidentes corruptos? ¿O quieren que regrese el avión presidencial? ¿O el Estado Mayor Presidencial?", cuestionó.

"¿O quieren que se quite la pensión al adulto mayor? ¿O el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro? ¿O que ya no haya la Escuela es Nuestra? ¿O que ya no haya Sembrando Vida? ¿Verdad que queremos que continúe la Cuarta Transformación?