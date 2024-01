Ve Zambrano berrinche de Espinosa Cházaro tras renuncia

Cd. de México.- El presidente del PRD, Jesús Zambrano, minimizó la renuncia de diputados al partido y a la fracción parlamentaria al afirmar que no hay una desbandada y que son berrinches por no haber quedado en las listas de candidatos.

Aseguró que la mayoría de los liderazgos se quedan en el partido.

"La inmensa mayoría de liderazgos del PRD están acá. Uno, dos o tres inconformes no significan, de ninguna manera, desbandada en el PRD.

"Lo que pasa es que cuando les tocan candidaturas, 'el presidente Zambrano es un excelente Presidente', y cuando no les toca, se emberrinchan y dicen 'me voy, renuncio al partido'", afirmó sobre la renuncia de Luis Espinosa Cházaro al PRD y como coordinador de los diputados.

Dijo que hay quienes se han ido del partido y se suman inmediatamente a Morena, como fue Víctor Hugo Lobo, que apoyó la reelección de Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México.

"Yo me pregunto si esos liderazgos son los representativos de la política del PRD.

"Igual sucede allá con algunos liderazgos en Michoacán como el ex Gobernador Silvano (Aureoles)", comentó Zambrano al acudir a la reunión plenaria de legisladores perredistas.

Señaló que el ex Gobernador de Michoacán anda enojado porque quería una candidatura al Senado para su hermano o para alguien muy cercano a él.

Sin embargo, afirmó, la persona más competitiva en las encuestas que mandaron a hacer, en acuerdo con Aureoles, fue la Alcaldesa de Salvador Escalante, que es en donde está Santa Clara del Cobre.

"¡Y estamos yendo con las mejores candidaturas, en verdad, tanto allá en Michoacán como aquí mismo en la Ciudad de México y en otros estados de la República!", añadió Zambrano.

Ante la versión de que Miguel Ángel Mancera está inconforme con la candidatura que le dieron a la Cámara de Diputados, el ex dirigente consideró que el ex Jefe de Gobierno no tiene motivos para quejarse.

Explicó que va de candidato al distrito 7 en la Gustavo A. Madero, que es altamente competitivo, y va en el número 2 de la lista plurinominal.

Zambrano retó a Espinosa Cházaro a que sea congruente y que también renuncie a la diputación que le dio el partido.

"Si el diputado Cházaro fuera congruente, ya que renuncia al partido, ¡debería renunciar también a la pluri a la que llegó por el partido al que ahora ya no quiere y por eso renuncia!", expuso.

"El diputado Cházaro que dice que renuncia en congruencia por sus inconformidades conmigo y que porque yo le fallé, ¿le fallé en qué?, ¿quería que por ser presidente del partido lo designara candidato a la Jefatura de Gobierno cuando ni siquiera aparecía en las encuestas?".

Zambrano señaló que la postura del PRD fue apoyar las candidaturas más competitivas, porque lo que quieren es ganar, y el mejor posicionado era Santiago Taboada para la Ciudad de México y Xóchitl Gálvez para la candidatura presidencial.