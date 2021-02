Velan afuera de Segob a Víctor, hombre hallado en fosa clandestina

Ciudad de México.- “Tenemos un mes en un plantón aquí, porque nos notificaron que nos iban a entregar el cuerpo… ya se entregó uno hace ocho días y hoy le tocó a mi hijo”, compartió Natalia Hernández Catalán, madre de Victor Hugo de 30 años de edad, cuyo cuerpo fue hallado en una fosa clandestina.

La mujer compartió que el hombre desapareció el 17 de septiembre de 2019 y fue hallado a principios de diciembre, sin embargo es hasta este 10 de febrero de 2021 que le será entregado su cuerpo.

“Gracias a la señora Margarita que está pagando los gastos funerarios y que Dios me la bendiga siempre”, compartió la madre de Victor.

Hasta la puerta principal de la Secretaría de Gobernación trasladaron el féretro de Víctor Hugo Marino Hernández, desaparecido en el estado de Guerrero y cuyo cuerpo fue localizado en una fosa clandestina.

“Era chofer… deja cinco niños, la más chiquita tiene un año (…) y ahorita me lo llevo a Chilpancingo”.

Luego de la desaparición de Víctor Hugo, familiares levantaron la denuncia en la Fiscalía General de la República de la Ciudad de México.

“Servicios periciales y de la Fiscalía General de la República no pueden liberar un cuerpo si no va con todos los protocolos que marca la ley, como es el que vaya una carroza fúnebre, las placas de la carroza, qué funeraria es, el nombre del conductor y ellos no les interesa quien pague porque les exigimos... ya que ellos les notificaban a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas el que tenía recurso para que pudieran pagar las entregas de los gastos funerarios, entonces dijimos sino tienen para pagar entonces nosotros podemos pagarlos, los tengo que pagar de mi bolsillo, pues los pago de mi bolsillo pero que lleguen a su casa, porque estas familias no tienen para comer, no tienen un centavo”, indicó Margarita López Pérez, activista de Derechos Humanos.

Luego de realizar las gestiones para la entrega del cuerpo en la Fiscalía, la activista contrató los servicios de una funeraria, y a través de un cheque bancario cubrió el total del costo de éstos y el traslado del cuerpo de Víctor Hugo al estado de Guerrero por la cantidad de 25 mil 740 pesos.

Durante su estancia frente a la Secretaría de Gobernación (Segob) el féretro fue cubierto con la bandera de México, colocaron cuatro veladoras, un vaso de agua y dos arreglos florales de crisantemos.

Durante el velorio a doña Natalia, madre de el joven muerto le acompañaron una hija, familiares de otros desaparecidos y algunos activistas defensores de Derechos Humanos.

Finalmente después de 14 meses el cuerpo de Victor Hugo fue entregado a sus familiares.

“Nunca pensé pasar por este momento, la verdad es que nunca se lo deseo a ninguna madre... hay unas que ya los encontraron, otras que no (…) Una tranquilidad de que ya me lo llevo, es que ya tengo un lugar donde llorarle, dónde dejarle un ramo de flores”, agregó la madre de Victor.