Ven a Morena débil sin AMLO en boleta

Ciudad de México.- La elección pasada en seis entidades mostró que Morena, como partido político, aún es una "idea en construcción", pues aunque arrebató dos Gubernaturas al PAN, el fenómeno Andrés Manuel López Obrador no le dio para arrasar en municipios y diputaciones, concluye un diagnóstico de la consultora Integralia.

Por ello, consideró el director general de Integralia, Luis Carlos Ugalde, la intención de buscar que en la boleta de 2021 aparezca el Presidente, con la revocación de mandato, es ayudarle a su instituto político.

"El efecto fue potente en Baja California y Quintana Roo, pero en las demás entidades su efecto fue limitado. Puebla, por ejemplo, en la zona metropolitana, en la zona de mayor ingreso, más educación y más politizada, ganó el PAN ampliamente", afirmó.

"Tiene pleitos en todos sus niveles, desde la dirigencia nacional, y ha demostrado ser un movimiento más que un partido político".

Ugalde calificó de preocupante que el tabasqueño busque aparecer en la boleta en 2021.

"Tiene demasiados riesgos que son innecesarios. Habrá una contaminación del proceso si el Presidente está en la boleta electoral. López Obrador, durante dos décadas, ha combatido la injerencia del gobierno y si él aparece en la campaña, es obvio que va a contribuir a polarizar el ambiente político", aseveró.

Incluso, dijo, en caso de que la consulta para una revocación se hiciera en diciembre, antes de los comicios, acarrea otros problemas que, acusó, el Presidente no está dimensionando, como el hecho de si no resulta ganador, el INE tendría que volver a llamar a elección generando un gasto enorme, además de generar incertidumbre.

"Nuestro sistema presidencial está diseñado para seis años, y esto genera certeza institucional en la planeación, si lo pones a la mitad, los gobernantes harán planes a tres años, de promesas que generen felicidad inmediata, y eso no significa gobernar".

Dará pie, añadió, a que todos los adversarios se unan para desestabilizar y generar un clima que propiciará incertidumbre en todos los niveles.

"Entonces la revocación de mandato es algo indeseable. Las implicaciones son de la mayor gravedad, y tengo la impresión que el Presidente, en un gesto democrático, de someterse al veredicto del pueblo, no ha calibrado implicaciones para la Constitución, para la estabilidad del País y la gobernabilidad", agregó.

Para 2021 habrá elecciones en 14 entidades del País. De esas, el PRI gobierna 8, el PAN tres, Morena una, PRD una y una independiente.

Integralia presentó su diagnóstico sobre la elección del 2 de junio pasado, en la que afirma el voto ha sido el más caro de los últimos años ante el nivel de abstencionismo, que llegó al 66 por ciento.

Por ejemplo, en Quintana Roo el voto costó mil 185 pesos, en Baja California 587, en Tamaulipas 548, en Durango 514, en Aguascalientes 393 y en Puebla 336.

Mientras que la elección más cara fue la de Puebla, pues tanto el organismo electoral local y el tribunal local gastaron 515 millones de pesos, seguido por Baja California con 493 millones y Tamaulipas con 484 millones.

La elección más barata fue Aguascalientes con 148 millones, las otras dos entidades fue de 300 millones.