Ven bien que AMLO evite riña con Trump

El senador Héctor Vasconcelos afirmó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador hace bien en no responder a los "exabruptos" de su homólogo norteamericano Donald Trump.





El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Vasconcelos y Cruz, advirtió en entrevista que las amenazas de los últimos días de Trump, en el sentido de que ordenaría un cierre de la frontera con México, deben ser vistas con un propósito de carácter electoral con miras a las presidenciales del año próximo.



"Imagínese usted que el Presidente de México entrara en esa dinámica de declaraciones cada vez más violentas, que podrían llegar a ser injuriosas. Eso sí sería avanzar hacia una situación que pondría en riesgo la relación bilateral. El Presidente de México no puede entrar a una competencia de a ver quién hace declaraciones más violentas", argumentó.



El legislador morenista dijo que algunos podrían tener la tendencia o la inclinación a tomar represalias contra las declaraciones del magnate Trump, y aseguró que es mejor no engancharse ante los exabruptos.



"Sería entrar a una batalla de imprecaciones, de insultos, que tienen una intención electorera norteamericana. No podemos engancharnos y responder a exabruptos con otros exabruptos. Desgraciadamente, todo este asunto de las caravanas migrantes se ha visto envuelto en la agenda o en el calendario electoral de los Estados Unidos", respondió Vasconcelos.



"El año próximo hay elecciones allá. Ya, de facto, han empezado las campañas y esto ha venido a enturbiar, aún más, un asunto complicado. Y muchas de estas expresiones o amenazas del Presidente Trump tienen más que ver con satisfacer a su base electoral con vistas a las elecciones del año próximo que a otra cosa."



Vasconcelos señaló que, si el Presidente Trump dice que México no ha hecho nada para contener a los flujos migratorios centroamericanos, eso es falso ya que se ha hecho un enorme esfuerzo por manejar el avance de las caravanas migrantes.