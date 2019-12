Ven corrupción en entrega de apoyos en efectivo

Ciudad de México.- Diputadas de la Oposición advirtieron que la entrega de 8 mil millones de pesos en efectivo a los beneficiarios del Programa Adultos Mayores se presta a la corrupción y al clientelismo.

REFORMA publicó que el Gobierno entrega tal cantidad a los beneficiarios en forma bimestral, tanto de comunidades rurales como urbanas.

La panista Adriana Dávila manifestó que el Gobierno no puede garantizar control en el destino del dinero cuando un operador político es el que puede decidir a quién y cómo entrega el apoyo.

"Entregar dinero en efectivo implica una falta de control, de vigilancia del recurso. Se entrega dinero a los intermediarios que tanto ha juzgado el Presidente López Obrador, el que ha criticado tanto las entregas de esa naturaleza.

"El Gobierno de la honestidad, el que presume combate a la corrupción, se ha convertido en el Gobierno que corrompe con fines electorales, el que busca mantener una base que no salga jamás de la pobreza, porque es la única forma en que puede tener el control", condenó Ávila.

Mencionó que el Coneval no tendrá cómo medir si hay una reducción de la pobreza por la falta de controles sobre la entrega del dinero.

"No faltará que haya operadores que no entreguen todo el apoyo y se lo queden para el checo, que condicionen el dinero a los apoyos político electorales y por eso no sabemos si los beneficiarios tienen mejores condiciones de vida", declaró la diputada del PAN.

Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, dijo que entregar el dinero en efectivo genera discrecionalidad y posibilidades de corrupción, pues no se puede verificar que efectivamente se esté entregando a beneficiarios, ni si son los montos establecidos.

"Incluso en la ciudad, con infraestructura del Banco de Bienestar, se está entregando vía el Banco Azteca, y se presentan retrasos o falta de pago, y las personas adultas tienen poca claridad sobre dónde hacer aclaraciones.

"Es cuestionable hacer ir a personas adultas a formarse por horas, muchos de ellas con dificultades de movilidad", mencionó.

Urgió a que la Secretaría del Bienestar y el Banco del Bienestar informen sobre el padrón total de beneficiarios, a cuántas personas se les paga de manera electrónica, y el plazo en el que pretenden regularizar los pagos a quienes los reciben en efectivo.

Verónica Juárez, coordinadora del PRD, recordó que su partido denunció hace tiempo que los programas sociales del Gobierno federal carecen de mecanismos de transparencia, seguimiento y evaluación de resultados.

"La entrega en efectivo, de cerca de 8 mil millones de pesos sólo para la pensión de adultos mayores es irregular, crea condiciones para prácticas de corrupción, y además se presta para usos clientelares como el resto de los programas sociales", afirmó.

Este tipo de entregas en efectivo de recursos públicos las realizan funcionarios, vinculados al partido en el Gobierno, no a nombre de las instituciones sino del Presidente, lo que indiscutiblemente viola la ley, condenó.

"Es claro que el Presidente y Morena están usando los programas gubernamentales con fines electorales, a fin de consolidar su proyecto político y rumbo a las próximas elecciones estatales y las federales de 2021", sostuvo.