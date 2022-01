Ven difícil avalar reforma eléctrica tras visita de Granholm

Reforma

Ciudad de México.- Tras la visita a nuestro País de la Secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, cada vez es más difícil la aprobación de la reforma eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador, señalaron la senadora Xóchitl Gálvez y la diputada Cynthia López Castro.

Ambas participaron en una reunión con Granholm el jueves por la noche con legisladoras de Oposición y coinciden en que México debe tomar en cuenta la advertencia de Estados Unidos, de que la aprobación de la reforma va en contra de las metas de producción de energías limpias.

"A mí me queda claro que la reforma eléctrica podría generar graves consecuencias para nuestro País, entre ellas el cobro de aranceles a productos mexicanos que no sean producidos con energías limpias o que tengan huella de carbono.

"Espero que hayan entendido bien el mensaje en el Gobierno, porque la Secretaria de Energía de Estados Unidos fue muy clara. Por si no entendieron en el Gobierno, se los dejó por escrito en un comunicado, donde señaló con precisión que la reforma propuesta podría obstaculizar los esfuerzos conjuntos en materia de energía limpia y clima", señaló Gálvez.

La senadora del PAN mencionó que durante su visita de dos días, Granholm expuso en todo momento que Estados Unidos está decidido a llegar en el 2035 al 100 por ciento de producción de energías limpias, por eso, dijo, espera que su socio comercial también asuma mayores compromisos.

"Ven con mucha preocupación que mientras Canadá y Estados Unidos tienen metas precisas hacia las energías limpias, México tiene una visión donde se apuesta a los combustibles fósiles, lo ven como un riesgo.

"Yo no veo que la reforma eléctrica pase en el Senado, ahí estamos muy firmes. Por el estilo amenazante y represivo del Gobierno, aún podría pasar en Cámara de Diputados, ahí no está muerta del todo.

"En los foros hemos visto que el Gobierno se mantiene en su visión: la cancelación total de contratos, apostar por un despacho que dé privilegios las energías de CFE y después las energías limpias, incluso se ve la intervención del Gobierno en las empresas, que aquí y en China se llama expropiación", agregó Gálvez.

Sostuvo que también el tono del Gobierno mexicano tiene consecuencias ya, como desconfianza en generar inversiones en México, por lo que la visita de la Secretaria de Energía de Estados Unidos deber ser vista con mayor seriedad y dar un viraje.

Mencionó que es tiempo de analizar los aspectos que sí podrían mejorarse en el sistema eléctrico, para atender las cuestiones técnicas que podrían cambiar.

Por ejemplo, dijo, hacer reformas en la ley secundaria para limitar las sociedades de coabasto y atender el problema de las tarifas de interconexión, para que sí haya un cobro por parte de la CFE a la IP.

La diputada del PRI Cynthia López Castro destacó que la reforma eléctrica de López Obrador no es suficiente para que México cumpla con metas de producción de energías limpias.

Consideró que eso hace cada vez más difícil su aprobación en la Cámara de Diputados, porque no está pensada para lograr las metas a las que México se comprometió en el Acuerdo de París ni cumple con el T-MEC y, más bien, dijo, los viola.

Si se ofrece que habrá una planta de mil megawatts de energía fotovoltaica en Sonora, que está en proyecto, pero México necesita 90 mil megawatts, por lo que es evidente que el Gobierno va a fallar en energías limpias, además de que no hay ni una de las seis plantas de gas natural que se prometieron, dijo.

"Tuvimos las legisladoras de Oposición un gran encuentro con la Secretaria Granholm, que insistió en la importancia que le está dando Estados Unidos a la producción de energías limpias y, aunque no lo mencionó con nosotras, el mensaje fue claro, que su País espera que para México también lo sean y que la reforma que se discute genera preocupación", explicó López Castro.

En su opinión, los foros sobre la iniciativa presidencial deberían cambiar de enfoque, con una discusión que defina cómo México puede cumplir con las metas de producción de energía limpia, que para el 2024 es de 35 por ciento, pero actualmente está en un 27 por ciento.

"Definitivamente no creo que la reforma que se discute vaya encaminada a la generación de energías limpias y por eso es fuerte la presión de Estados Unidos.

"Tenemos que ver cómo construir una reforma que no polarice, no con expositores a favor o en contra, sino en un debate que nos lleve a ponernos de acuerdo a partir de las coincidencias que hay y las coincidencias están en que debemos impulsar las energías limpias, pero un proceso así no se logra pronto, debemos darnos tiempo para analizar qué es lo que necesita el País para conseguir las metas de energías limpias", mencionó la diputada del PRI.