Ven difícil que México sancione a Cienfuegos

Reforma

Ciudad de México.- Lucy Chávez, directora de investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, consideró que difícilmente se va a investigar y eventualmente sancionar en México al ex Secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

Al participar en un foro virtual sobre la Guardia Nacional, organizado por Causa en Común, la especialista advirtió que un ejemplo de ello es el ex Fiscal de Nayarit, Edgar Veytia, quien fue condenado en Estados Unidos por proteger al Cártel de los Beltrán Leyva.

"Lo que hemos visto en realidad es que difícilmente en México se toman en consideración investigaciones que se están haciendo en Estados Unidos; el caso de Nayarit, detienen al ex Fiscal Veytia, designa públicamente el Departamento de Estado a Roberto Sandoval por actos de gran corrupción y no hay una consecuencia en México", señaló.

"Yo creo que la consecuencia lógica sería que la Fiscalía (General) ya tuviera una investigación respecto de actos de corrupción, violaciones a derechos humanos, narcotráfico, en contra de quienes ayudaron a esta red criminal".

Chávez subrayó que no es lógico que un militar del más alto rango como Cienfuegos, actuara solo para presuntamente brindar protección a la organización que dirigía Juan Francisco Patrón Sánchez, alias "El H2".

"Mi deseo sería que sí, que sí hubiera una investigación completa y no solamente de este tema de corrupción y narcotráfico, sino de todas las consecuencias que de este tipo de actos derivan, por ejemplo, en el tema de derechos humanos", agregó.

"Pero por la experiencia que hemos tenido, al menos cuando se trata de violaciones a derechos humanos, yo creo que es complicado, (...) entonces yo lo veo difícil".

Esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que pedirá a Estados Unidos conocer las complicidades del General Cienfuegos para que con esa información la FGR pueda abrir una investigación.

Mercedes Carbonell, investigadora de Causa en Común, sostuvo que si bien es una acusación que se da en otro país, representa un "golpe importante" para la legitimidad y la confianza de los ciudadanos hacia las Fuerzas Armadas.

...Y piden esperar resultado en EU

Para la presidenta de Causa en Común, María Elena Morena, se debe esperar al desarrollo de las investigaciones en Estados Unidos porque aun siendo acusaciones muy serias, Cienfuegos es inocente hasta que no se prueben los cargos.

"Es absurdo aventurar historias, pero desde luego nuestra agenda contra la militarización, la prohibición de las drogas, así como la importancia de la formación policial y las fiscalías sirvan a los ciudadanos, pues va más allá de esta detención", externó.

"La corrupción del crimen siempre está presente y lo vemos en todas las instituciones del País, no solamente en las instituciones de seguridad y no solamente en las instituciones de las Fuerzas Armadas, es por que creemos que no se trata de personas, sino de instituciones".

La activista subrayó que lo que se tiene que fortalecer son los controles internos y externos, y garantizar una clara transparencia y rendición de cuentas por parte de todas las instituciones, en específico las de seguridad y justicia.

"Hay que esperar, como les decía, al curso de la investigación y, bueno, el Presidente tratará de usar esto para avanzar su agenda militarista y nosotros debemos de seguir exigiendo que los militares hagan lo que les corresponde", añadió.

"Que se fortalezca a las Policías civiles y que realmente tengamos una estrategia de seguridad y no mañaneras que terminan siendo simplemente discursos políticos como si estuvieran en campaña, o ya está en campaña ¿no?".