Ven en 'pobreza franciscana' finanzas maltrechas

Ciudad de México.- Diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública advirtieron que el anuncio del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, de que su administración pasará de la austeridad republicana a la "pobreza franciscana", es el reconocimiento de que no hay finanzas públicas sanas y que habrá más recortes en las dependencias.

Señalaron que la administración federal ya no tiene más fuentes extras de financiamiento, dado que ya dispuso de los fondos de estabilización y de los fideicomisos.

"El anuncio de que se pasará a una 'pobreza franciscana' es muy preocupante en un momento donde seguimos viviendo la escasez del presupuesto, donde sigue habiendo falta de recursos para la salud, para la educación, donde claramente los recursos que existían en fideicomisos ya no están", manifestó el vicecoordinador de MC, Salomón Chertorivski.

Destacó que el anuncio del Presidente se da cuando el País está invirtiendo con un mínimo histórico en infraestructura pública.

"Hablar de que todavía vienen más recortes, pues es una pena, máxime con la falta de crecimiento, con la falta de recuperación que hemos tenido después de las malas decisiones a lo largo de la pandemia", planteó.

Dijo que el Gobierno se mantiene en la "necedad" de subsidiar el precio de la gasolina, con más de 300 mil millones de pesos.

"Los recursos no alcanzan a razón de hacer eso, simplemente los recursos no alcanzan", remarcó.

Indicó que el Gobierno realiza ese tipo de gastos, cuando también se debe hablar de cómo financiar en los próximos años otras necesidades de la población, como es el pago de pensiones.

"Cuando lo que se necesita es una verdadera y clara reforma fiscal, lo mejor es irte a ir a sonseras, como discutir una innecesaria reforma electoral y como no se quiere meter en lo económico, como no se quiere hablar de una reforma necesaria, mejor hablamos otra vez, con una frase coqueta de 'la pobreza franciscana'", expuso el legislador de MC.

Consideró que el concepto de la pobreza francisca es algo ridículo y triste, y el reconocimiento de que vienen más años de golpear a los que menos tienen y de que tardará más tiempo el despegue económico.

El secretario de la Comisión de Presupuesto, Héctor Saúl Téllez, acusó que el Presidente hizo una declaración frívola y populista, que revela que no hay suficiente dinero para las obras faraónicas ni para sostener el ritmo de gasto de los programas sociales ni un gasto corriente que no ha disminuido.

"Lo que está sucediendo es que las finanzas públicas no están bien y que se quieren usar para los caprichos del Presidente, por lo que ahora hay que exprimir los recursos públicos, seguir con el 'austericidio'.

"Lo que va a pasar es que van a seguir los malos servicios, la falta de infraestructura y de empleo", opinó el legislador del PAN.

Condenó que luego de casi cuatro años, el Gobierno de López Obrador dispuso de 100 mil millones de pesos de fideicomisos públicos, de los que nunca se supo en qué fueron destinados.

Además, se usaron más de 300 mil millones de pesos de los fondos de estabilización de las finanzas públicas y de las entidades federativas, también sin que se conozcan las condiciones en que fueron gastados.

"Lo que ha habido es un desfalco en los ingresos presupuestarios, nunca ha habido austeridad y lo que sí ha habido es opacidad.

"Lo que tenemos ha sido un dispendio en las obras faraónicas y en los programas sociales, que también han sido un dispendio, porque no han generado mejores condiciones para la población", afirmó.

Señaló que sin más fuentes de financiamiento, al Gobierno lo que le queda es seguir disponiendo de más recursos de deuda pública para completar su gasto.

Perfila Morena apretar más el cinturón a autónomos por pobreza franciscana

La vicecoordinadora de los diputados de Morena, Aleida Alavez, indicó que en el próximo presupuesto federal volverán a apretarle el cinturón a órganos autónomos como el INE y el Poder Judicial como parte de la 'pobreza franciscana' anunciada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La legisladora informó que entre 2020 y 2021, la actual Administración federal ha ahorrado 9 mil 724 millones de pesos como parte de la política austeridad, que ha implicado la reducción de rubros como viáticos, salarios y gastos superfluos.

Sin embargo, advirtió que la crisis económica mundial obliga al País a tomar medidas más drásticas, de ahí el anuncio del Presidente, quien durante su conferencia mañanera informó que la Administración federal pasará de la fase de la austeridad republicana a la de pobreza franciscana, para lo cual se llevarán a cabo recortes adicionales al gasto público.

Alavez adelantó que estas medidas de austeridad adicionales incluirán a organismos autónomos, a los que acusó de ser los que menos entienden que la Administración pública necesita apretarse el cinturón.

De manera particular se refirió al INE y al Poder Judicial, instituciones con las que Morena y el Presidente han tenido enfrentamientos y desacuerdos de manera pública.

"Los órganos autónomos, principalmente el INE, no ha querido -y hasta se ha amparado contra la Ley de Salarios Máximos- ajustar el salario que actualmente devengan del erario, ahí tenemos que poner más atención, seguir con los recortes, los hemos hecho pero, lamentablemente, ellos responden de manera legal, pero no legítima, en el sentido de seguir cobrando estos 260 mil pesos al mes cada consejero, eso ya no lo podemos sostener en ninguna instancia de la Administración Pública Federal", reiteró.

Cuestionada sobre si el anuncio del Presidente será sólo un cambio de frase, la legisladora afirmó que va más allá, porque se trata de tener el ingenio suficiente para hacer lo mismo con menos recursos y no caer en los errores como los cometidos por el ex Presidente Vicente Fox, que cuando contó con excedentes petroleros, lo único que se le ocurrió fue agrandar aun más la burocracia.

"Ahora tenemos que actuar con mucha responsabilidad, no engrosar más los gastos superfluos de la Administración Pública, el aumento de plazas, todo eso se va a tener que recortar y creo que en ese sentido viene la propuesta que, insisto, estaremos analizando de manera muy puntual en septiembre, cuando instalemos el próximo periodo de sesiones", señaló.

La vicecoordinadora aseguró que el incremento en los costos de las obras emblemáticas del Gobierno federal, como el Tren Maya, ha sido producto de factores como el incremento en el precio internacional del acero y aseguró que si éstas tienen incrementos presupuestales es porque así lo requiere el País y no por el capricho de alguien.