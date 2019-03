Ven endeble control de plazas docentes

Ciudad de México.- El dictamen de la reforma educativa aprobado en comisiones de la Cámara de Diputados deja la puerta abierta para que líderes magisteriales negocien y controlen plazas docentes.

En entrevista, David Calderón, presidente de Mexicanos Primero, consideró que el proyecto avalado contiene avances como la inclusión de la educación inicial, el reconocimiento de la importancia de la ciencia y la tecnología y el respeto a la autonomía universitaria.

Sin embargo, alertó, la suspensión de las evaluaciones a maestros y la formulación del artículo segundo transitorio dan a la Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente manga ancha para la asignación de plazas.

"Son como 120 días de carta libre para que la Coordinación decida sobre los casos de los maestros. Si este calendario nos lleva justo al verano antes del ciclo escolar, puede haber el riesgo de que los estados y las secciones sindicales presionen al Gobierno federal", expuso.

El transitorio permitiría, por ejemplo, señaló, que se otorgaran plazas automáticas a normalistas, sin ningún tipo de proceso de selección.

"Deben ponerse las pilas para que ese segundo transitorio no se convierta en el la puerta de atrás, en donde tú no los dejas entrar automáticamente por el enfrente, pero por otra atrás estás pasando ilegalmente", remarcó.

Calderón sugirió que se cambie la redacción, con el señalamiento de que no habrá nuevas evaluaciones hasta que no se implanten las que se determinarán con la ley en materia de Sistema para la Carrera de Maestros y Maestras.

Y si en el proceso de evaluación no hay suficientes aspirantes, se adopte el esquema de contratos temporales.

"Tener un compás de espera en hacer los nombramientos definitivos, pero no dejar ese vacío legal a criterio de un departamento de la Secretaría de Educación", refirió.

Por otra parte, reprochó al Gobierno federal el ceder a chantajes del magisterio disidente y permitir que se tome la Cámara de Diputados.

Pidió una actitud más enérgica del Estado para que no se viole el derecho a la educación de niñas y niños.

"Cuando interfieren en el trabajo del Legislativo es casi un golpe de Estado, pero a los que están afectando directamente son a los niños en Oaxaca", indicó.

En tanto, Marco Fernández, especialista de México Evalúa y del Tecnológico de Monterrey, advirtió que la sustitución del Servicio Profesional Docente por un sistema de promoción basado en escalafones vertical y horizontal implica el riesgo de regresar a un escenario de control de plazas por parte de las dirigencias sindicales.

"Estos escalafones en el pasado operaron a partir de las comisiones mixtas formadas por 5 integrantes: 2 de la SEP, 2 representantes del sindicato y uno que acordaban de conjunto en las partes", explicó.

"Y eso va en sentido contrario de lo que al mismo tiempo había dicho el Presidente, que no aceptaría la venta y herencia de plazas".