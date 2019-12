Ven estancamiento por corrupción magisterial

Ciudad de México.- El secretario de Educación, Esteban Moctezuma, afirmó que el estancamiento en resultados de la prueba PISA 2018 se pueden atribuir a factores como corrupción en temas magisteriales y el permanente conflicto con maestros.

En México, expuso, los resultados similares obtenidos a lo largo de 18 años se pueden relacionar con factores como la venta de plazas y el permanente conflicto magisterial.

Resaltó que este año en entidades como Oaxaca se terminará el ciclo escolar completo, lo que no sucedía en 35 años, ya que los niños y las niñas no fueron puestos como prioridad.

También, se debe a una pésima equidad educativa en el país y la corrupción en dependencias de la SEP en el que dominó el "huachicol educativo", agregó.

En la rueda de prensa realizada en las instalaciones de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), indicó que el estancamiento también es notorio en otros países.

"A nivel internacional, la mayoría de los países tiene resultados muy similares en estos 18 años. Hay un, no quiero decir estancamiento, pero sí hay esos niveles similares con sus excepciones que son los héroes de la educación mundial como los finlandeses, pero por ejemplo, China que está en primerísimo lugar, pues puso a las ciudades más desarrolladas de China, no a todo el país. Nosotros estamos poniendo a todo el país", refirió.

"Por ejemplo Singapur, Singapur es una ciudad, literalmente el país es una ciudad", opinó.

Moctezuma refirió que la prueba PISA sólo se tomará como un parámetro, al insistir que centra la evaluación en materias como Lectura, Matemáticas y Ciencias, y deja de lado otras áreas del conocimiento.

"Sobre el tema de PISA, nosotros pensamos que es una evaluación que nos da insumos importantes para tomar decisiones, (pero) obviamente cualquier evaluación es relativa. Éste es un examen estandarizado, se aplica por igual en todo el país. México es un país muy diverso. Entonces, tiene pues desventajas, pero pues si tenemos tal o cual resultado en PISA, no le queremos echar la culpa al examen, sino que queremos tomarlo como un insumo, como una herramienta, como algo que nos ayude a mejorar nuestra educación", señaló.

"No queremos caer como cuando hacen en algunos otros países, que empiezan a enfocar todo su esfuerzo en ciertas prácticas y técnicas para salir bien en PISA. Nosotros queremos tener una evaluación integral. PISA sólo evalúa como lo vieron lectura, matemáticas y ciencias, no evalúa civismo, no evalúa pues todo el tema de respeto al medio ambiente, una cultura de paz, educación física, cuestiones socioemocionales", agregó.

Indicó que se trabajará en métodos lúdicos de educación sobre todo en matemáticas y ciencias, preparación de nuevos modelos o planes educativos, que en ello ayudará un programa para incentivar la lectura y se trabajará para tener mejores libros de texto, en los que buscará que se incremente el vocabulario para niñas, niños y jóvenes; además de que en escuelas, cada 50 minutos ya se aplica la activación física.

Pide SEP no comparar resultados educativos

Para el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es el club de los países ricos del mundo, por lo que pidió que no se comparen los resultados educativos que México obtuvo en la prueba PISA 2018 con naciones con altos índices de desarrollo, sino con los de naciones pares.

Cuestionado sobre los resultados publicados de esta prueba que aplica la OCDE, que mide el aprendizaje de alumnos de secundaria, y que mostró estancamiento en su rendimiento en Lectura, Matemáticas y Ciencias, el funcionario indicó que existen resultados positivos si se compara con naciones con características similares.

"Lo que tenemos que ver, es cómo nos medimos frente a nosotros mismos, porque México es un país muy grande, es un país muy fuerte, es un país muy complejo, es un país que tiene grandes desigualdades, que tiene grandes problemas y cómo usamos nuestras fortalezas para salir adelante en nuestras debilidades, pero frente a nosotros mismos", expuso.

"Una cosa que sí tenemos que ver, es que la OCDE es el club de los países ricos del mundo, de los países desarrollados, de los países fuertes y si nos comparamos con países semejantes, que tenemos una historia semejante y que incluso fuimos conquistados por España, que tenemos la guerra de independencia casi todos en el mismo año, pues vemos que México está en los primeros lugares y que México le gana a Argentina, a Brasil, a Colombia, a Perú, a Costa Rica.

"Pues así como si le ganamos a Brasil en el fútbol nos daría mucho gusto, pues en educación estamos, de acuerdo a PISA, estamos mejor, de acuerdo a PISA estamos mejor que Argentina, de acuerdo a PISA estamos mejor que Colombia", apuntó.

Y consideró que si se tomaran en cuenta aspectos socioemocionales de los estudiantes, México tendría una mejor evaluación, pues destacó que el 97 por ciento de los alumnos en México dijo sentirse feliz, y aseveró que se trabajará por el 6 por ciento que manifestó sentirse de manera permanentemente triste.

"Una cosa que aquí se ve de manera muy clara en los resultados de PISA es que en materia socio-emocional México está mucho mejor que todos los países de la OCDE. Estamos muy por encima del promedio de la OCDE y eso quiere decir que hay muchas cosas que estamos haciendo bien y que vamos a tener que continuar", aseveró.

"La discusión ahorita en la OCDE para los próximos exámenes de PISA es si incorporan temas como la convivencia, temas como una segunda lengua".

Agregó que si se incorporan en México van a mejorar las cosas pues en materia socioemocional los jóvenes están bien y hay millones de niños que hablan otra lengua.

"Eso también nos debe a nosotros indicar que estamos en una situación que no nos debe desalentar. Yo creo que como país debemos de luchar todos por tener una mejor autoestima nacional. De saber que podemos ser siempre mejores y que tenemos que ser equilibrados en ver el vaso medio lleno y medio vacío y en función de que frente a pares estamos mucho mejor", añadió.

La felicidad de los estudiantes mexicanos la atribuyó a buenos ambientes escolares.

"Yo siento que en México, las niñas y los niños en general tienen familias que los quieren; que el niño mexicano tiene muchas fuentes de afecto y que la principal fuente de seguridad es ésa para cualquier ser humano y más aún para los niños y que la escuela es un club de amigos donde se va, se estudia y se trabaja pero se conoce a muchas niñas y niños de la edad que permiten divertirse convivir estudiar y hacer la vida juntos".