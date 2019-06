Ven insuficiente nuevo plan de Pemex

Ciudad de México.- Con las rondas petroleras y los farmouts ya cancelados, se prevé que el nuevo plan de negocios que Pemex está por presentar este mes sea insuficiente para cambiar la perspectiva de las calificadoras.

De acuerdo con especialistas del sector, el nuevo plan no traerá estrategias distintas y/o innovadoras a las ya anunciadas para darle viabilidad a la petrolera.

"El plan esencialmente estará enfocado en el nuevo modelo de contratos de servicios de Pemex (CSIEE)

"Y lo que las calificadoras quieren es que Pemex se oriente a las actividades donde hay utilidades, donde es más redituable: exploración y producción", aseguró Arturo Carranza, especialista del sector y consultor energético de Mercury LLC.

Para el experto, esta nueva visión resultará complicada para la empresa -si es que quiere lograr la meta de 2.4 millones de barriles diarios a finales del sexenio- pues completar la capacidad operativa con la iniciativa privada le abría la posibilidad de recibir recursos frescos.

En ese sentido, el hecho de que la petrolera haya rechazado las siete áreas que ya tenía proyectadas en los farmouts, hará más difícil el camino para lograr la meta.

"Para alcanzar esta meta, el marco jurídico le abrió una puerta a Pemex y retirar las asociaciones es cerrar esa puerta, estamos hablando de cancelar una oportunidad hacia futuro para la empresa", dijo Carranza.

Ayer, Pemex informó que como parte de su nueva estrategia de negocios, definió como su objetivo prioritario detener y revertir la caída de producción de petróleo, para lo cual lleva a cabo un récord histórico de inversión para el desarrollo de 20 nuevos campos petroleros.

"Sin corrupción, con procesos innovadores de contratación y con el apoyo del sector privado, la empresa petrolera reduce en promedio hasta un 26 por ciento el costo de los nuevos contratos de servicios generando ahorros por 23 mil 308 millones de pesos", aseguró Pemex.

Para Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) y profesor del Tecnológico de Monterrey, los planes hasta ahora presentados por la mexicana han sido insuficientes para resolver uno de sus principales males: su pesada deuda.

Además, señaló, son soluciones a corto plazo, por lo que no se termina de resolver el problema de la petrolera para los años posteriores.

"Al menos en el corto plazo no habrá un problema de deuda por dos razones: Hacienda ha sido muy claro en que la deuda de Pemex la van a respaldar, es una señal muy contundente"

"Sin embargo, hay muy poco espacio fiscal y no sabemos hasta dónde es racional estar quemando parte de este espacio fiscal para salvar a Pemex", aseguró Villarreal.

Ayer, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), denunció que el sector privado fue sorprendido por el Gobierno federal, ya que el mismo día que firmó un acuerdo para invertir 32 mil millones de dólares en el País, la Secretaría de Energía canceló las rondas petroleras programadas para octubre.

"(Vinimos) a mostrarle nuestro asombro porque el mismo día que estábamos firmando el acuerdo con AMLO, la Sener estaba anunciando la cancelación de las rondas de octubre. Marcamos una sorpresa porque, por un lado, firmamos un convenio para promover la inversión, entre otras cosas del sector energético; y por otro lado, esta sorpresa que sin decir agua va se cancelan los contratos", reprochó Lomelín.