Ven PAN y PRD autoritarismo en desafuero a Cabeza de Vaca

Ciudad de México.- El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, y el Mandatario perredista de Michoacán, Silvano Aureoles, consideraron que el desafuero del Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, es "politiquería corriente" y el acto más autoritario que haya conocido México.

De gira por el Estado de Zacatecas, el líder panista consideró que el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador se dirige a la dictadura por casos como este y la ampliación del periodo del presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar.

"Son los pasos claros a una dictadura, ya se mostraron de cuerpo entero, el Gobierno morenista ya se quitó la careta y ahora sí se ven autoritarios y dictatoriales como son", señaló Cortés.

"Me preocupan muchas cosas: es ampliar el periodo de mandato al presidente del Poder Judicial, es esta atrocidad de querer vulnerar la soberanía de un Estado como es el de Tamaulipas en periodo electoral aun sabiendo que en el Congreso local eso no iba a prosperar, es pura politiquería corriente, difamar a los adversarios, pero no lo podemos permitir".

Por otro lado, el Mandatario Silvano Aureoles dirigió un mensaje al Presidente López Obrador para defender a Cabeza de Vaca y pedirle que "pare ya".

"La aprobación de la Cámara de Diputados del desafuero al Gobernador de Tamaulipas Francisco Cabeza De Vaca no es un caso aislado de un Gobierno autoritario, quizás el más autoritario que haya conocido México", expuso Aureoles.

"Le hago un llamado respetuoso a que sea consecuente con lo que debe representar como Presidente de la Nación y con los ideales que un día defendimos. Lo que está haciendo con Cabeza de Vaca es un abuso de poder, una manipulación más al Poder Legislativo y una intervención más en el Poder Judicial. Presidente Andrés Manuel, pare ya. México no merece esto".

A este posicionamiento se sumaría el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, quien consideró que el desafuero de García Cabeza de Vaca es un intento autoritario del Gobierno para controlar y parar a los opositores, por lo que fue importante la resistencia del Congreso de Tamaulipas.

"Desde el Gobierno se ejerce violencia política contra los opositores.

"Estamos ante una justicia a modo, donde te sometes a los caprichos del Presidente o te llevan al paredón político. La imparcialidad hoy en día se ve quebrantada; es terrible saber que estamos a unos pasos de una dictadura, donde todos los días se atenta contra las libertades para someter a los opositores a como dé lugar", apuntó el dirigente perredista en un posicionamiento sobre el tema.

Zambrano dijo que por fortuna el Congreso de Tamaulipas determinó que no procede la declaración de procedencia de la Cámara de Diputados en contra de Cabeza de Vaca.

"El Congreso tamaulipeco ha defendido con firmeza su competencia constitucional. No se dejaron intimidar y defendieron la soberanía del Estado", dijo sobre la resolución del Congreso que no aceptó el desafuero del Gobernador.

El panista Marko Cortés aseguró en otro tema que en caso de que la alianza PRI-PAN-PRD gane la mayoría en la Cámara de Diputados, ningún programa social del Presidente será eliminado.

"Morena anda diciendo que si llegamos y si tiene una nueva mayoría opositora se van a quitar los programas sociales, absolutamente falso", expresó.

"Aquí hago un compromiso como dirigente nacional del PAN que he hablado con Alito del PRI y Jesús Zambrano del PRD, no se quita ningún programa social, nuestro compromiso es que ningún programa social se quita, al contrario, los fortalecemos, los transparentemos para que a la gente le llegue el apoyo completo y al tiempo y que sea parejo para todos, no nada más a las clientelas políticas".

De igual manera, calificó como "sinvergüenza" al candidato de Morena a la Gubernatura de Zacatecas, David Monreal, por negar haber tocado el glúteo de Rocío Moreno, candidata a la Alcaldía de Juchipila, como quedó grabado en un video.

"Así como ya se logró que un abusador de menores no sea otra vez diputado federal, que no permitan los zacatecanos que un manoseador sea su Gobernador, porque les falta el respeto y les falta la inteligencia", comentó Cortés.

"¿Quién le puede creer cuando dice 'no fui yo, no era mi mano'? Pues qué sinvergüenza, ¿de verdad que no lo vimos todos? Qué sinvergüenza, lo único que tendría que haber hecho es pedir disculpas y retirarse de la contienda".

Con información de Claudia Salazar