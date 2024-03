Ven relación pragmática entre Trump y nueva presidenta

Tomada de Internet / Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum Especial / Kathleen Bruhn, profesora de la Universidad de California Santa Barbara, Christopher Landau, ex Embajador de EU en México y Maria Echaveste, subjefa de Gabinete del Presidente Bill Clinton

Ciudad de México.- Cualquiera de las dos candidatas punteras que llegue a la Presidencia de la República tiene la capacidad para lidiar con un posible retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, consideraron especialistas en la relación bilateral, quienes también visualizaron que habría de ambos lados de la frontera una actitud pragmática.

Durante la conferencia titulada "El rol de México en la carrera por la Casa Blanca", el ex Embajador de Estados Unidos en el País, Christopher Landau; la subjefa de Gabinete del Presidente Bill Clinton, Maria Echaveste; y Kathleen Bruhn, profesora de la Universidad de California Santa Barbara, consideraron que la relación entre ambos países no estará exenta de desafíos, pero habrá acuerdos para trabajar conjuntamente como ya ha ocurrido en el pasado.

"Yo me acuerdo que cuando AMLO fue elegido y me estaban preguntando qué es lo que va a hacer, bueno, dije: Él es pragmático, él va a encontrar la manera de llevarse con Trump, y yo creo esto va a pasar, si es Claudia o Xóchitl van a encontrar la manera de llevarse con quien sea que gane las elecciones, y tener una relación con los Estados Unidos", indicó Bruhn.

Landau recordó que durante el mandato de Trump, en el cual se desempeñó como Embajador en México, se especuló mucho sobre que el republicano sería un monstruo que destruirá la relación bilateral, pero, acotó, en realidad esto no ocurrió y el magnate incluso llevó una buena relación con el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Ante ello, el diplomático consideró que lo mismo podría ocurrir con quien lo suceda en el cargo.

"Tenemos gente que va a decir: Bueno, no fue terrible la primera vez, pero va a ser terrible la segunda vez. La gente va a decir este tipo de cosas y creo que, francamente, el Presidente Trump hace tratos", señaló.

Echaveste destacó el hecho de que probablemente México tendrá a una mujer en la Presidencia antes que el propio Estados Unidos, y consideró que una administración encabezada por Joe Biden permitiría un mayor diálogo.

"Creo que si fuera el Gobierno de Biden habría una gran oportunidad de lidiar con todos estos detalles, comparado con un Gobierno de Trump", opinó.

La conferencia estuvo moderada por Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la UC San Diego, y Sergio Alcocer, presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi), quienes plantearon a los especialistas si el tema México va a estar presente en la carrera presidencial de su país.

Más que México en sí mismo, coincidieron los expertos, habrá temas que involucren la relación bilateral como son la migración, el fentanilo, el nearshoring y la competencia comercial con China.

"Creo que lo más importante es que los Estados Unidos y México van a tener que tratar de trabajar en esto porque no sólo es migración. Me pregunto si el problema de las drogas va a ser algo más importante. Pensemos en los estados de Michigan, Wisconsin o Pennsylvania, son áreas en las que no hay tanta preocupación por migración, pero sí hay preocupación por el fentanilo", dijo Bruhn.

Landau señaló que México debe ser cuidadoso en la instalación de empresas chinas, sobre todo en la industria automotriz, pues se viene una revisión del T-MEC, y el tema de las reglas de origen podría salir nuevamente a flote.

"México debería tener muchísima cautela porque el T-MEC se renovará en dos años, y hay la percepción de que China está utilizando el libre comercio para evitar los aranceles y exportar sus productos a los Estados Unidos", advirtió.

Echaveste consideró que el nearshoring es una gran oportunidad para México debido a que atraerá muchas inversiones, sin embargo, expresó su preocupación de que la inseguridad ahuyente a los inversionistas.

"Me preocupa que muchas de las compañías estadounidenses y de los inversores estadounidenses estén preocupados por la seguridad en México, porque eso los llevaría a buscar otros lugares para invertir, y esto realmente tendría una afectación a largo plazo", señaló.

Landau también fue cuestionado sobre si Trump podría intervenir militarmente en el País para combatir a los cárteles del narcotráfico, a lo que el ex Embajador respondió que sería "extremadamente imprudente".

"Es una estrategia perdedora, simplemente ir por los malos", agregó, y puso como ejemplo que pese a la captura de Joaquín "El Chapo" Guzmán, el narcotráfico no se ha detenido.

Landau reconoció que efectivamente hay una frustración en Washington sobre si México no está haciendo todo lo que tiene que hacer en cuanto a la migración y los cárteles.

Advirtió también que no puede darse una "relación sana" entre ambos países sin resolver la migración.

En este sentido, las especialistas apuntaron que el Gobierno mexicano debe reconocer la migración como un problema propio, no sólo para Estados Unidos.

Agregaron que la migración no va a desaparecer y menos con los problemas que afectan al mundo hoy en día, como el cambio climático. Ante ello, dijeron que la estrategia debería ser impulsar el desarrollo en los países de la región, pues es natural que la gente migre en busca de una vida mejor.

En cuanto al voto latino, Echaveste resaltó que es crítico en la actual contienda estadounidense, y que en estos tiempos se trata de un "voto bisagra", pues nadie lo tiene asegurado.

"No es un voto base para los demócratas como lo es el voto afroamericano", subrayó.

