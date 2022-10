Ven renuncia de Clouthier como fracaso en economía

Diputados de Oposición advirtieron que la reciente renuncia de la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, refleja el fracaso del manejo económico del actual Gobierno, como la falta de crecimiento del Producto Interno Bruto, el castigo a las inversiones y la falta de apoyo a las Pymes.

Durante la glosa del Cuarto Informe de Gobierno en el tema de economía, ante las intervenciones de diputados del PAN, PRI, PRD y MC, la morenista Yeidckol Polevnsky llamó "dementes" a los legisladores que no quieren reconocer logros del Gobierno y recomendó escuchar las mañaneras, para estar informados.

El priista Brasil Alberto Acosta citó que el País inició el día con la noticia de la renuncia de Clouthier.

"¿Por qué? ¿Será que, como el ex Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, decidió dejar el puesto por no querer ser florero? ¿Es una muestra más del fracaso de la política económica de Cuarta T? No lo sabemos, pero el hecho en sí mismo llama la atención", reclamó.

Afirmó que la economía está mal, porque el problema es el modelo económico adoptado por un Gobierno que ha dicho en reiteradas ocasiones que la causa de los males en este País es la corrupción.

"Este gobierno ha optado por golpear a los pobres, a los microempresarios y ha minado también la confianza de los inversionistas. El pueblo se quedó sin estancias infantiles, sin comedores comunitarios, los niños que padecen el terrible cáncer se quedaron sin sus medicamentos, o bien, solo tres de cada diez niños recién nacidos, hoy cuentan con el esquema completo de vacunación", señaló.

Recordó que se canceló el aeropuerto de Texcoco, lo que habría costado 200 mil millones de pesos a los mexicanos, de acuerdo a estimaciones del ex secretario Urzúa, lo que frenó el desarrollo y generó un boquete en las finanzas públicas con la desconfianza de los inversionistas.

"La economía de la 4T entonces, es un desastre. Problemas inflacionarios, baja inversión, salida de capitales, obras al doble del costo que se dijo, disminución del salario real, incremento de la violencia, entre otras lindezas nos tienen en la ruina", agregó.

De Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski también señaló la renuncia de la Secretaria de Economía como muestra de las inconsistencias del Gobierno.

"Se festina que nuestro motor económico sigue siendo las exportaciones, pero al mismo tiempo esas exportaciones, gracias a nuestros tratados de libre comercio, se ponen en entredicho, y hoy México está en consultas con los Estados Unidos, y la Secretaria de Economía, que iba a encabezar esas negociaciones, pues renuncia hoy, porque no hay negociación posible, cuando no se quiere escuchar", criticó.

"Cito a Jorge Ibargüengoitia, con su frase 'Estas ruinas que ves', porque el Gobierno renunció al desarrollo, a generar una verdadera reforma de la hacienda pública, a fin de generar recursos suficientes para las necesidades del País.

"Se festinan las remesas como si fuera un logro, cuando eso tendría que ser la variable de nuestro fracaso. Tuvimos que expulsar a nuestros paisanos para que mandaran el dinero, porque no les dimos esas oportunidades aquí", indicó

José Antonio Gutiérrez, del PRI, agregó que el rumbo del País no es el esperado y las consecuencias negativas de la caída de la economía sobre los empleos, los ingresos y los niveles de pobreza son más que evidentes.

"La mayor muestra de que la política económica de este gobierno no ha funcionado, es que en tan solo cuatro años llevan ya tres secretarios de Hacienda y dos secretarios de Economía. ¿Hasta cuándo vamos a enderezar el rumbo del País?", cuestionó.

La panista Laura Patricia Contreras expuso que no va a aumentar el crecimiento económico si no se invierte un solo peso al impulso del sector productivo.

"Su mal llamada 4T abandonó a la clase trabajadora y a aquellos que se esfuerzan día con día por ganarse el sustento para ellos y sus familias.

"Desde el inicio de su gobierno con consultas patito canceló proyectos de infraestructura como el aeropuerto internacional, una planta cervecera, entre otros proyectos de inversión, que generarían miles de empleos. Todo esto ha provocado que sus empresas cierren sus oficinas, despidan personal y busquen países en donde sí se les garanticen las inversiones", sostuvo.

También de MC, Sergio Barrera agregó que el Gobierno promete que sí habrá crecimiento económico y que se llegará al 3 por ciento el próximo año, cuando les renuncia la Secretaria de Economía.

"Nos piden que creamos ahora sí que van a cumplir su palabra, como si este gobierno no fuera una colección de mentiras y promesas incumplidas, cuando hoy mismo nos enteramos que la Secretaria de Economía renuncia en medio de la crisis actual.

"Podemos constatar un hartazgo a las prácticas autoritarias que existen dentro del Gabinete, el poco o nulo margen de acción que el Presidente da a sus secretarios para que puedan cumplir con su trabajo, porque esto pone en riesgo al mismo gobierno", destacó.

El perredista Miguel Ángel Torres dijo que solo pueden presumir de que el salario mínimo se ha incrementado más del 60 por ciento, pero, dijo, se les olvida que esto solo aplica al 30.5 por ciento de los trabajadores formales en México.

También del PRD, Laura Lyn Fernández expuso que el pilar de la política económica ha sido remesas de los connacionales.

"Las mismas dan constancia de la precarización del mercado interno al grado que hemos sido, durante cuatro años, impulsores del flujo de connacionales a Estados Unidos, ya que no hemos ni siquiera generado los trabajos necesarios para estas personas ni mantener los niveles de empleo que se tenían hasta antes del inicio de esta administración".

ESTÁN DEMENTES

La diputada de Morena Yeidckol Polevnsky explotó en tribuna, cuando llamó "dementes" a los legisladores de la Oposición.

"He escuchado en esta tribuna tantas, tantas tonterías, tantas imprecisiones, tantos engaños que, la verdad, llego a la conclusión que o no entienden que no entienden, o se hacen como que no entienden, que eso es otra cosa", aseguró, al reclamar que no reconocer avances del Gobierno es una "mezquindad desmedida".

Reconoció que hay una situación económica difícil, pero que no debían culpar al Presidente.

"Todo se lo cargan al Presidente como si él hubiera mandado a que hubiera Covid en el mundo, o que se estuvieran peleando (en Ucrania) y que por eso hubiera inflación".

A los que criticaron la cancelación del aeropuerto, les dijo que López Obrador "es el único que realmente lo hizo".

"No reconocen aquí que se ha dado un aumento al salario mínimo que no se había dado en años.

"Eso no pueden seguirlo negando, porque los dementes son los que lo están negando. La locura es oír la partida de burradas que vienen a decir aquí. Hacen como que no se enteran, hacen como que no oyen. En verdad es demencial escucharlos", aseguró.

Sin dar más cifras, dijo a los diputados que les enviaría un resumen de los logros del Gobierno para que lo digieran.

"Aquí toda la información, que, si quieren estar bien informados, les recomiendo escuchen la mañanera".

Negó que haya aumentado la migración por culpa de falta de oportunidades en México.

"Los migrantes son el resultado de políticas de gobiernos anteriores, no del gobierno de Andrés Manuel López Obrador; porque nosotros, con este gobierno, no estamos expulsando a los mexicanos, al contrario, están regresando. Eso es muy diferente", aseguró.