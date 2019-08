Ven subregistro de sarampión

Ciudad de México.- México podría estar detectando menos casos de sarampión de los que en realidad se presentan por falta de experiencia médica y debido a que es una enfermedad de difícil diagnóstico, coincidieron infectólogas pediatras.

Bárbara Pahud, especialista del Hospital Children's Mercy Kansas City, explicó que, pese a que colinda con Estados Unidos, donde recientemente se han detectado más de mil casos, el País registra pocas notificaciones de esta enfermedad.

"Estando tan cerca de Estados Unidos, yo creo que hubiéramos visto más casos. A menos que los casos estén ahí y no los estemos reportando o diagnosticando. Porque diagnosticar esto no es tan fácil como suena", afirmó en entrevista en el Foro Internacional Voces por la Vacunación.

Debido a que el sarampión, prevenible con biológicos, fue eliminado de América en el año 2000 y en México el último caso endémico se registró en 1995, algunos médicos no han estado en contacto con enfermos, lo que les impide detectarlo con la rapidez necesaria, detalló.

"Es una enfermedad que puede pasar desapercibida por gente médica que no ha visto sarampión en años. Todos los médicos que tenemos en los últimos años no están preparados para ver sarampión y reconocerlo como hace 40 años.

"Entonces, es probable que éste sea un número menor al verdadero por el simple hecho de que ya no tenemos la preparación para diagnosticarlo", advirtió.

La médica aseguró que, aunque Estados Unidos ya reporta entre ocho y nueve casos endémicos de sarampión, su principal problema son los casos importados.

México, subrayó, no debe bajar la guardia, aunque hasta ahora registre sólo 12 casos de sarampión asociados a importación.

"Siempre vas a tener riesgo de casos importados mientras tengas turistas", sostuvo.

La infectóloga pediatra del Hospital General de México, Carmen Espinosa, coincide en que pueden estarse detectando menos casos.

"Como expertos consideramos que por cada niño que se ha diagnosticado de sarampión debe de haber otro que no se ha diagnosticado apropiadamente", reconoció en entrevista por separado.

Además, señaló, la enfermedad se está presentado de manera atípica y hasta asintomática.

"El cuadró clásico es que el paciente empieza con muchísima congestión nasal, se ponen rojos los ojos, con mucha fiebre y después empieza el exantema; pero ha habido algunos que no tienen esta presentación habitual, que han tenido un exantema muy leve, sin esta fiebre tan característica".

Agregó que varias enfermedades causan lesiones en la piel, por lo que el sarampión podría confundirse con una alergia a medicamentos o hasta con exantema súbito, que es causado por el virus del herpes.