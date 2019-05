Vende gasolina a Cruz Roja su propio presidente

Ciudad de México.- El presidente de la Cruz Roja, Fernando Suinaga Cárdenas, vende en su propia gasolinera el combustible para las ambulancias de la institución.

La estación PL/6857/Exp/ES/2015 ubicada en la calle Río de la Plata esquina con Circuito Interior, en la Ciudad de México, es operada por Servicio Río de la Plata S.A. de C.V., constituida en julio de 1998 por Pablo José Miguel Suinaga Cárdenas y Fernando Suinaga Cárdenas, presidente de la Cruz Roja desde junio de 2012, según información obtenida por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Desde el pasado 25 de febrero, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) registró que entre las 12:00 y 15:00 horas, así como las 20:30 horas, ambulancias, camionetas y automóviles de la institución llegan a este sitio, en donde tienen asignadas las bombas de abastecimiento número cinco y seis.

De acuerdo con paramédicos consultados, las reglas de operación indican que, cada vez que termina un turno, los operadores de las ambulancias están obligados a dejar el tanque lleno, y por cada turno llegan seis unidades a abastecerse de gasolina.

Desde hace al menos dos años, utilizan esta gasolinera para recargar las unidades. Antes, el parque vehicular cargaba en la estación ubicada en Bulevar Miguel de Cervantes y calle Presa Don Martín, Colonia Irrigación, a menos de 500 metros de las instalaciones de la Cruz Roja.

Actualmente, cada vez que las ambulancias terminan turno tienen que recorrer más de 5 kilómetros, desde la gasolinería en la Colonia Cuauhtémoc hasta la sede nacional ubicada en la Colonia Polanco.

MCCI solicitó entrevista con el presidente de la institución, Fernando Suinaga Cárdenas, la cual desde abril se pactó para el lunes 13 de mayo. Sin embargo, a último momento y alegando motivos laborales, el directivo no se presentó y en su lugar asistió el director general de la Cruz Roja Mexicana, José Antonio Monroy Zermeño.

Zermeño explicó que las unidades comenzaron a cargar en esta estación luego de que se terminaron las donaciones de Pemex en 2016, motivo por el cual Suinaga ofreció su propia gasolinera.

"Obviamente se presenta esa figura del conflicto (de interés), pero si no hay opción, hay que apoyarnos de nuestra propia gente", justificó.

Generalmente, para contratar un proveedor, las autoridades de la Cruz Roja Mexicana realizan una cotización. No obstante, reconoció Monroy, eso no sucedió con la gasolinera de Suinaga Cárdenas.

"Teníamos donativos hasta que lo agotamos. Cuando nos detuvimos por falta de pago, una de las ofertas de nuestro presidente fue ofrecer el crédito", argumentó.

Dado que en ocasiones la Cruz Roja no tiene la solvencia para pagar el combustible, Zermeño señaló que incluso "le causamos problemas a veces, porque retrasamos el pago".

El director general dijo que no todos los vehículos cargan combustible en ese sitio, sin embargo, consideró que el presunto beneficio para la Cruz Roja es el financiamiento.

Durante la entrevista, se solicitaron documentos y cifras sobre cómo se oficializó al interior de la institución la decisión de comprar en la gasolinera del presidente, sobre a cuánto asciende lo que se compra en combustible y cómo opera el presunto financiamiento del mismo, pero el representante de Suinaga Cárdenas dijo desconocer en ese momento los datos.

Desde 2016 hasta 2019, se han pagado 5 millones 964 mil pesos a la gasolinería de su presidente, de acuerdo con un reporte enviado dos días después de la entrevista.

También, confirmaron que Suinaga Cárdenas no realiza donaciones de combustible en su estación, sino que el único beneficio reside en una línea de crédito abierta y facilidades de pago en situaciones de emergencia, pero no se dieron detalles del mismo.

Reserva

José Antonio Monroy externó que, si bien no están obligados por ley a trasparentar los recursos dado que son una institución de asistencia privada, cualquier pregunta que se les haga por los correos institucionales están dispuestos a contestarla.

"Constantemente estamos siendo monitoreados por diferentes instancias. Tenemos supervisión de la Federación (Internacional de la Cruz Roja), también informamos al SAT, y pertenecemos a la Junta de Asistencia Privada, son quienes revisan minuciosamente. También, estamos publicando constantemente (en el sitio web) todo lo que hacemos", explicó.

MCCI realizó diversas solicitudes a la Junta de Asistencia Privada para acceder a los donativos y el manejo de las cuentas de la Cruz Roja Mexicana; sin embargo, la JAP reservó la información como confidencial y entregó documentos completamente censurados.

Fernando Suinaga Cárdenas, presidente nacional desde 2012, ha permanecido en este puesto durante dos trienios, y actualmente se encuentra en un tercer periodo, de carácter extraordinario, que fue autorizado por el Consejo Nacional de la Cruz Roja Mexicana.

Desde el 20 de marzo hasta el próximo 31 de mayo, la Cruz Roja realiza la colecta nacional con la que esperan recaudar alrededor de 360 millones de pesos.