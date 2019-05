Venden a cubanos amparos inútiles

Tapachula, Chis.- La llegada masiva de indocumentados a la frontera sur, el cierre de la estación siglo 21 y el lento avance en los trámites de regularización, han provocado que esta ciudad chiapaneca se convierta en un filtro de migrantes, situación que aprovechan los coyotes para ofrecer sus servicios.

En el parque central de Tapachula se pasean abogados, quienes fijan su mirada en los mejores clientes de esta ciudad: los cubanos y nicaragüenses que buscan llegar a Estados Unidos con la intención de solicitar asilo político.

Los "abogados de la migración", como también se les conoce, venden a los indocumentados amparos que incluyen la promesa de la no detención y por lo tanto la no deportación. Los litigantes cobran hasta 15 mil pesos por el documento, cuyo costo normal puede ser de cinco mil.

Sin embargo, las bondades de dicho recurso no son del todo ciertas. El documento emitido por un juez federal, explicó una abogada, quien pidió el anonimato, sólo sirve para evitar la detención en esta ciudad, o respalda la espera de algún trámite migratorio o de refugio en proceso.

Los litigantes no sólo se pueden encontrar en el parque central, sino también en la página de Facebook: "Cubanos en Tapachula". El sitio registra un mayor número de visitas y comentarios cuando sucede un operativo para frenar el paso de los migrantes por el Estado.

En tanto, en el exterior del inmueble del Instituto Nacional de Migración (INM) se amontonan cubanos, asiáticos y africanos en espera de su regulación.

De entre el grupo de migrantes, activistas, periodistas y abogados que acompañan a sus clientes, está el cubano con residencia americana, Laisel Gómez Cabrera, quien por 750 dólares (15 mil pesos) compró un amparo que no le funcionó a su esposa Anisleidys Sosa Almeida.

"Ella, ahora está adentro, detenida, necesita salir porque no la dejan ni bañarse. Vine por ella a México para irnos juntos a Estados Unidos", narró.

"Cuando los amparos se empezaron a tramitar sí funcionaban, como se había prometido, tengo clientes que llegaron hasta el norte del país, y ya están en Estados Unidos; sin embargo, cuando los juzgados se dieron cuenta, los empezaron a emitir con la leyenda en el que se daba el poder a Migración para detenerlos al salir de la ciudad", dijo la abogada de Laisel.

Luis García Villagrán, director del centro de dignificación humana en Tapachula, indicó que en el periodo que Francisco Echeverría Rodríguez estuvo al frente del INM en Chiapas, cientos de abogados, en coordinación con agentes migratorios, agilizaban la regulación migratoria por 500 dólares (10 mil pesos).

Los extranjeros que pagaban, explicó, obtenían inmediatamente el documento que es gratuito; sin embargo, añadió, a los litigantes se les juntó el trabajo ante la llegada masiva de migrantes, lo que generó una gresca entre cubanos y centroamericanos, y el cierre de las oficinas de Migración.

Reanudan trámites en Tapachula

El Instituto Nacional de Migración (INM) reanudará el próximo lunes la realización de trámites en sus oficinas de Tapachula, suspendida desde el 5 de abril.

En un acuerdo publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, la dependencia recordó que el 15 de marzo se produjo una irrupción violenta de aproximadamente 500 extranjeros a las instalaciones de la estación migratoria siglo 21, luego de la cual se determinó suspender temporalmente los trámites.

"A partir del día 6 de mayo de 2019 se reanudan las labores relacionadas con la recepción, desahogo y resolución de trámites y procedimientos migratorios en la Oficina de Regulación Migratoria", indicó.

El INM afirmó que se han hecho los trabajos necesarios para restaurar las instalaciones, mobiliario y equipo tecnológico necesario para la adecuada atención de los usuarios de los servicios migratorios, garantizando su seguridad y la de los servidores públicos.