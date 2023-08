Venden bases de datos del Tribunal Superior de Justicia

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Por alrededor de 4 mil 274 pesos se vende en un foro underground el acceso al sistema administrador de las bases de datos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Como si se tratara de cualquier producto, una persona que se hace llamar Pancho Villa oferta dicho acceso por 250 dólares y asegura que, en caso de que no lo deseen y sólo quieran alguna base de datos, también las tiene.

Abogados, acuerdos personales, amparos, depósitos anulados, son parte de la información que oferta.

Dicha venta fue evidenciada en redes sociales por Hiram Camarillo, director general de Seccurity, empresa dedicada a ofrecer servicios de consultoría de ciberseguridad.

"Normalmente las instituciones de Gobierno no invierten o no se involucran mucho en la parte de la ciberseguridad. Entonces, no protegen bien los sistemas, no hacen las auditorías adecuadas", indicó Camarillo.

El especialista dijo que, por las características dadas, lo que dicho personaje ofrece debe ser un sistema que aloja a otros más donde se guardan varias bases de datos del Tribunal.

Contar con el acceso le permitiría, a quien lo vulneró y lo compre, revisar, consultar todas las bases y ejecutar comandos.

Así quedan expuestos datos sensibles como: números de tarjetas de crédito, correos electrónicos, nombres, contraseñas, códigos, que pueden ser usados para ilícitos como phishing, extorsión, entre otros.

La posibilidad de que Pancho Villa esté timando sobre la vulneración al sistema administrador del TSJ es baja, señaló Camarillo. Antes ya estuvo vendiendo otros accesos gubernamentales, como el de la FGR, recordó.

"Es una persona que sí ya tiene (tiempo) realizando este tipo de actividades y vendiendo este tipo de información", agregó.

Un foro underground es accesible a cualquier persona en la red sólo hay que tener la dirección. Se usa para compartir conocimientos, técnicas de hacking y abren su sección de mercado para la compra y venta.