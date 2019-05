Venden celulares 'fake' para los asaltos

Ciudad de México.- Ante la ola de asaltos en el transporte público, donde el principal botín son los teléfonos móviles, comerciantes del Centro Histórico comenzaron a vender celulares falsos para poder entregarlos a los ladrones.

En locales del Eje Central o en páginas de internet se ofrecen los equipos "fake" o "dummy", los cuales cuestan entre 150 y 800 pesos.

La apariencia es similar a los auténticos, pues se ofertan marcas como Apple, Samsung, Sony, Motorola, pero sin funcionar.

En el último mes Felipe ha sufrido cuatro asaltos.

"Fui a una plaza de accesorios de celulares y un vendedor me ofreció un celular falso, me dijo: 'mira, este, si te atracan en el microbús lo das y ya', y me lo compré por 150 porque seguro me va a tocar otra vez", comentó.

Cifras de la Procuraduría indican que entre enero y febrero de este año se denunciaron 365 robos violentos a pasajeros, mientras que en todo 2018 sumaron mil 412.

'Fake' para timar a delincuentes

Para comprar un celular "fake", uno de los sitios a los que asisten las víctimas de robo en el transporte público es la Plaza Teresa, en el Centro Histórico, en Cuauhtémoc.

Por los pasillos del Centrocel Teresa, nombre oficial del inmueble, algunos locales ponen música de banda, reguetón e inglés, lo cual se combina con los gritos de los comerciantes.

"¡Pásele, ¿qué celular necesita, requieres reparación, se te estrelló la pantalla?", dice un comerciante.

A pesar de la venta de fundas para celulares, cargadores, micas y móviles usados o nuevos, los equipos "fake" o "dummy" no están a la vista de todos los clientes.

En el segundo piso de la plaza, ubicada en Eje Central Lázaro Cárdenas, entre Delicias y Vizcaínas, cerca de la estación del Metro Salto del Agua, está un negocio al fondo, donde ofrecen accesorios para celular.

Pero en el mostrador colocaron una cartulina amarilla con la leyenda: "$Dumies$ en $venta$".

En el local atienden dos mujeres orientales y dos empleadas mexicanas, quienes al ser cuestionadas por el precio de las réplicas afirman que cuestan 500 pesos cada una.

Después, las trabajadoras sacan alrededor de 10 celulares "fake" con fundas de colores y grecas, y a simple vista los equipos parecen originales.

"Los iPhone ('dummy') ya se nos acabaron, son los primeros que se van (...) y los únicos que nos quedan son éstos (de otras marcas); los usan para darlos en los robos, es una buena estrategia", asegura una de las vendedoras.

Aunque en un principio piden 500 pesos por cada fake, al final aceptan 300 pesos por dos celulares falsos, ambos de la marca Samsung.

Los equipos "fake" son de dos tipos. El primero es con la pantalla apagada; sin embargo, el segundo cuenta con una especie de calcomanía que simular tener encendido el aparato.

Ambos pesan como si fueran reales.

Incluso, el botón central tiene tacto como el genuino y la entrada del cargador permite la conexión de dicho accesorio.

En su interior, los celulares están completamente vacíos, sólo tienen pegada una placa metálica que es la que les da el peso suficiente para simular el teléfono real.

Este tipo de réplicas de celulares se venden en diversos negocios y puestos ambulantes de la zona metropolitana, en redes sociales y en páginas de internet.

Durante el recorrido, REFORMA comprobó que un vendedor ambulante sobre Eje Central también ofrece copias de celulares.

"Te lo vendo en 400 (pesos), a ese precio me los venden", apunta el comerciante.