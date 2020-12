Vendían enseres al triple al Fonden: Presidente

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que con el Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden) los proveedores vendían enseres y víveres al triple, pues era un "hoyo de corrupción".

"Es importante apuntar que en los últimos meses del año, sobre todo para enfrentar las inundaciones, ya no estaba el Fonden, es más, en los hechos ya no funcionaba el Fonden, y no faltó el apoyo, además, con eficacia y con honestidad.

"Porque el Fonden era pues un hoyo de corrupción, un hoyo negro de corrupción, eso era el Fonden, era una práctica para comprar víveres, enseres en momentos de afectación a la población con proveedores preferidos, se vendían al doble, al triple, se entregaban despensas y se entregaban enseres cuando no se necesitaba", señaló en conferencia matutina.

El Mandatario federal dijo que los apoyos que se adquirían con el Fonden se entregaban en época de elecciones para comprar votos, por lo que ahora cada secretaría está encargada de entregar los recursos.

"Porque se entregaban esos apoyos para comprar votos, se entregaban estos apoyos del Fonden en época de elecciones, se usaba el Fonden como una excusa para canalizar recursos y comprar votos, y muchas cosas, imperaba la corrupción. Ahora cada dependencia, cada secretaría hace lo que le corresponde, con la coordinación de Protección Civil, y así vamos a seguir trabajando", agregó.