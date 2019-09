Vergüenza, iniciativa de Morena para Mesa: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró una "vergüenza" que Morena pretendiera quedarse más tiempo con la Presidencia de la Cámara de Diputados mediante una reforma a la Ley Orgánica del Congreso.

"Un partido, porque tiene mayoría, no puede aprovechar para modificar una ley en beneficio personal, beneficio de grupo, en beneficio de una fracción, eso es un retroceso, yo celebro que esto se haya resuelto bien, yo no voy a meterme, pero era una vergüenza", dijo el mandatario en su conferencia mañanera.

Cuestionado sobre la dimisión de Porfirio Muñoz Ledo a la Presidencia de la Cámara baja, López Obrador advirtió que la transformación de México pasa por el estricto apego a la legalidad y que se acabe con la simulación, por lo que celebró que el conflicto se haya resuelto.

"Celebro, aunque corresponda a otro Poder, que se haya resuelto respetar la ley en el caso del Poder Legislativo, es decir, que no se haya modificado la Ley Orgánica en el Poder Legislativo, porque eso no debe de permitirse, aunque ahí no tenemos facultad, sí podemos dar nuestro punto de vista", afirmó.

"Celebro mucho que se haya resuelto esa controversia y no entrar en componendas de ningún tipo, aplicar lo que está en la Constitución y las leyes".

Ayer, la bancada de Morena en San Lázaro quería reformar la Ley Orgánica del Congreso para ampliar la presidencia de Muñoz Ledo y evitar que el PAN asumiera la presidencia de la Cámara como lo mandata la actual legislación, lo cual causó polémica y confrontación entre legisladores.