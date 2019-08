Versión de joven violada en 'Azcapo', no coincide con hechos: PGJ

Ciudad de México.- Las circunstancias, el momento y los hechos de la madrugada del 3 de agosto pasado no coinciden con lo señalado por la menor de 17 años, quien señaló haber sido violada por cuatro policías, informó Ulises Lara López, vocero de la Procuraduría General de Justicia de la CDMX.

Tras hacer las investigaciones correspondientes, llevar a cabo los protocolos médicos y pruebas de ADN, el vocero señaló que no hay coincidencias, pero tampoco aclaró que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana no participaron en dicha violación o si está nunca ocurrió, simplemente apuntó que no hay coincidencias.

Añadió que la menor de edad fue invitada a ratificar su declaración, pero que ésta se ha negado a hacerlo.

El pasado martes la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum afirmó que están del lado de la justicia, que habían suspendido a 6 policías para seguir con la investigación, pero que tampoco iban a fabricar culpables.

Hoy la PGJ capitalina confirmó que los hechos no ocurrieron como los señaló la joven.