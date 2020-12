Vetará a 'fichitas' alianza opositora

Ciudad de México.- Los partidos que conformaron la alianza Va por México --PAN, PRI y PRD-- para postular candidatos a la Cámara de Diputados podrán vetar a los aspirantes "impresentables" que afecten la posibilidad de acceder a las curules.

"En la postulación, los partidos se comprometen a registrar candidaturas de la coalición a personas que gocen con perfiles de buena fama pública y reconocido prestigio, reservándose el derecho a observar, y en su caso objetar, aquellos perfiles que de forma notoria incumplan con dichas características", se lee en el convenio que la coalición entregó al Instituto Nacional Electoral (INE) el miércoles pasado.

La ex dirigente panista, Cecilia Romero, ejemplificó en entrevista ese virtual veto: "Si ese candidato es un impresentable, un innombrable, un priista de los malos; si es alguien que no se considera que sea digno de ser candidato de los tres partidos, el PAN o el PRD pueden decir en la mesa 'oigan, no, a ver, este señor no. Está bien que el PRI vaya a encabezar el distrito, pero no con él'".

"Y lo mismo con el PRI o el PRD, que pueden decir 'oigan, cómo creen que va a ir este del PAN. O sea, no puede ser. Estamos de acuerdo en que encabece el PAN este distrito, pero no con este señor"'.

Romero explicó que "esos son los espacios o las ventanas de negociación interior que se plasmaron en el convenio".

"Es una suerte de veto, sí. En el convenio no se dice 'si el PAN no quiere no va ese señor'; no se llega ese punto, pero sí se dice que cuando hay alguna observación, por supuesto en la mesa se tendrá que discutir para que también el candidato sea por consenso", comentó.

"Así como por consenso logramos 177 distritos, también por consenso se trataría de lograr los 177 candidatos, aunque lleva mano el partido que encabeza el distrito; pero el que tenga mano, no quiere decir que haga lo que le dé la gana".

Con una perspectiva orientada a dar cabida a personajes de la sociedad civil, Va por México pretende postular a 180 candidatos a la Cámara de Diputados en el proceso electoral federal del próximo año.

El miércoles pasado, en una primera etapa, el PRI y el PAN registraron 60 espacios cada uno y el PRD a 57.

Va por México determinó, según el convenio presentado, dar forma, "como órgano superior de dirección de la Coalición Electoral Parcial", a una Coordinadora Nacional Ejecutiva que se integrará con los líderes nacionales de los partidos: el panista Marko Cortés, el priista Alejandro Moreno y el perredista Jesús Zambrano.

"La toma de decisiones se realizará por consenso de todos los integrantes de la Coordinadora Nacional Ejecutiva", se especifica en el convenio.