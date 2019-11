Viaja Evo en camioneta de 8.7 mdp

Ciudad de México.- A las facilidades que ha recibido hasta ahora, como su traslado a México en un avión de la Fuerza Aérea, la manutención y hasta asignación de un cuerpo de escoltas del Estado Mayor Presidencial, que había desaparecido, el asilado Evo Morales, ex Presidente de Bolivia, sumó una camioneta blindada de casi 9 millones de pesos.

El uso de ese vehículo quedó en evidencia el jueves, cuando Morales fue captado al salir de un restaurante en la Ciudad de México resguardado por elementos de seguridad, dirigiéndose a una Suburban blindada modelo 2018 color negro.

Tras despedirse de unas personas que se acercaron a saludarlo, el ex Mandatario abordó el vehículo.

La unidad, que cuenta con blindaje nivel 7 plus, el más alto, fue adquirida el año pasado por la Administración del entonces Presidente Enrique Peña Nieto en 8.7 millones de pesos a la empresa regiomontana Transportadora de Protección y Seguridad, especializada en blindaje de vehículos, propiedad de los hermanos Enrique y Marcial Herrera.

El nivel de blindaje que posee es capaz de soportar ataques con municiones calibre .50, como las que usan francotiradores.

"Esa camioneta es contra todo, como granadas", dijo una fuente.

"Es antisecuestros, antiterrorismo, anti todo".

Desde su llegada a México, Morales ha sido centro de polémica porque el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió darle alojamiento, manutención y un grupo de guardias, varios de los cuales resguardaron a Peña Nieto y a su antecesor, Felipe Calderón.

Incluso, el Gobierno de la Ciudad de México, a cargo de Claudia Sheinbaum, declaró a Morales huésped distinguido.